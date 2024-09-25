براد بيت «مزيف» يخدع امرأتين «ضعيفتين ومكتئبتين»

أوقفت الشرطة الإسبانية، أول من أمس، خمسة أشخاص، لحصولهم على 325 ألف يورو من امرأتين «ضعيفتين ومكتئبتين»، من خلال انتحالهم شخصية النجم الأميركي براد بيت عبر الإنترنت، وعلى تطبيق «واتس أب».

وقالت الشرطة المدنية في بيان إن المشتبه فيهم تواصلوا مع الضحيتين المفترضتين عبر موقع على الإنترنت موجّه لمحبّي الممثل. ومع انتحالهم شخصية النجم الأميركي، اقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر المرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة.

وتعرّضت امرأة من الأندلس للاحتيال بـ175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 150 ألف يورو.

وجاء في البيان أن «مجرمي الإنترنت درسوا صفحاتهما على الشبكات الاجتماعية.. واكتشفوا أن المرأتين ضعيفتان، وتعانيان قصوراً عاطفياً وحالة اكتئاب».

كما استخدموا «منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما، حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدثان عبر (واتس أب) مع براد بيت نفسه».

وقبضت الشرطة على خمسة أعضاء مشتبه فيهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 85 ألف يورو من مبلغ الاحتيال الإجمالي.

وضبط المحققون خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة، وبطاقات مصرفية، وجهازي كمبيوتر شخصيين، إضافة إلى مذكرات «سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم».