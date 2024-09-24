تسونامي بارتفاع 50 سم يصل لجزيرة جنوب طوكيو بعد زلزال بقوة 5.9 درجة

ضربت أمواج مد عاتية “تسونامي” بارتفاع 50 سنتيمترا، جزيرة جنوب طوكيو، اليوم “الثلاثاء”، في أعقاب زلزال بقوة 5.9 درجة في المنطقة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي في جزيرتي إيزو وأوجاساوارا بعد الزلزال مباشرة، لكنها رفعت التحذير في الساعة الحادية عشرة صباحا" بتوقيت اليابان" ، مؤكدة أن نشاط تسونامي هدأ بشكل كاف.. محذرة من أن التغيرات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تستمر لنحو نصف يوم.

وتقع بؤرة الزلزال في المياه بالقرب من توريشيما في سلسلة جزر إيزو في المحيط الهادئ، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت الأرض.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا تم رصده صباح اليوم في جزيرة هاتشيجو، على بعد حوالي 180 كيلومترا شمال مركز الزلزال.. كما تم رصد تسونامي بارتفاع 10 سنتيمترات في جزيرة مياكي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، وفقا لشرطة طوكيو.

وتوقعت الهيئة حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية.