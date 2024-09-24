اكتشاف نيزك استثنائي.. عثر عليه مزارع نمساوي

عثر مزارع نمساوي على أول نيزك حديدي في النمسا، يبلغ وزنه نحو ثلاثة كيلوغرامات، وجده أثناء العمل في حقل بمزرعته الواقعة في مدينة هيرشباخ قرب ولاية إنسبروك النمساوية.

وأعلنت جامعة إنسبروك عن اكتشاف النيزك الحديدي الاستثنائي، وأكدت الفحوص أنه أول نيزك حديدي يعثر عليه في النمسا بشكل مثبت علمياً، وفقاً للخبير في معهد علم المعادن والصخور في الجامعة، يورغن كونتسيت.

وقال العالم الجيولوجي كونتسيت: «إن عمر النيزك المكتشف قديم قدم نظامنا الشمسي نفسه، إذ يبلغ نحو 4.5 مليارات سنة»، مشيراً إلى أن النيازك تعد بمثابة كبسولة زمنية تحتوي على معلومات حول ولادة النظام الشمسي، وأعرب عن أمله في الحصول على معلومات توفر نظرة ثاقبة لعمليات تكوين النظام الشمسي.

وشدد الأكاديمي المتخصص في علم الصخور على أهمية اكتشاف النيزك الحديدي.