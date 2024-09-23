مقتل وفقدان 10 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية وسط اليابان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان تسببت في فيضانات أنهار وانهيارات أرضية في منطقة نوتو.

وذكرت إدارتا الشرطة والإطفاء المحليتين، اليوم، إن عشرة أشخاص تم إنقاذهم بالقرب من نفق في مدينة واجيما، حيث كانت تجري أعمال إعادة الإعمار بالقرب من النفق بسبب الأضرار الناجمة عن زلزال مطلع العام الجاري.