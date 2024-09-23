روبوت شرطي يلقي القبض على مجرم

تمكن روبوت تابع لشرطة ولاية تكساس الأميركية من احتجاز مجرم والقبض عليه على الرغم من مقاومته اليائسة، وانتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو أظهر الاشتباك بينهما.

وقد حُكم على فيليكس ديلاروزا بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة تصنيع ونقل مواد محظورة.

وفي عام 2022، بعد أن قضى ربع مدة عقوبته، تم إطلاق سراحه، ولكن بموجب شروط الإفراج كان عليه ارتداء سوار إلكتروني وعدم مغادرة منطقة محددة.

وقام ديلاروزا بفك السوار واختفى. وتعقبته الشرطة في أحد فنادق تكساس وأرسلت الحرس الوطني مع روبوت لاعتقاله.