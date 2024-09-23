اليمن: مدير مدرسة يقتل جاره وابنه بسبب نزاع على شجرة

قتل مدير مدرسة، في اليمن، وكيل المدرسة ونجله، بعد شجار بينهما على ملكية شجرة، أمس.

ووقعت الحادثة في بلدة “الغزيلة” بمديرية شرعب الرونة في محافظة تعز، حين نشب خلاف بين مدير المدرسة الحكومية ووكيله، اللذان يسكنان في منزلين متجاورين على شجرة توسطت المسافة بين البيتين.

وحسب وسائل اعلام يمنية تطور الخلاف بينهما ليقوم مدير المدرسة بإطلاق النار على جاره الوكيل ونجله الطالب، ويرديهما قتيلين.



