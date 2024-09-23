سيؤول تطمح إلى مكان في الفضاء.. تعاون بين «كاسا» و«ناسا»

ذكرت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية (كاسا)، أمس، أن مديرها يون يونغ بين، أجرى محادثات مع مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بيل نيلسون، في مقر «ناسا» بالولايات المتحدة في 19 الجاري، إذ وقعا بياناً مشتركاً للتعاون في مجال الفضاء والطيران.

وذكرت «كاسا» أن توقيع البيان المشترك جاء كإجراء متابعة للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في أبريل 2023 للارتقاء بالعلاقة من تحالف عسكري واقتصادي إلى تحالف فضائي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال تطوير الفضاء والطيران، بما في ذلك استكشاف الفضاء العميق والقمر، واتفقا على تعزيز قيادتهما في الساحة الدولية.

واتفقا على استكشاف مشروعات مبتكرة ذات إمكانات مرتفعة في مجالات مختلفة مثل علوم الحياة في الفضاء والفيزياء الشمسية وغيرها، وتعزيز القدرات الفضائية والطيران لكلا البلدين من خلال تبادل التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية.

وقال يون إن «كاسا» تخطط لمواصلة التعاون مع العالم من أجل الأنشطة الفضائية المستدامة، وتعزيز دور كوريا الجنوبية على الساحة الفضائية الدولية.