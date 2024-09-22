القبض على متهم بالقتل بعد 47 عاماً من الجريمة

شهد مطار فيوميتشينو في روما، إلقاء القبض على رجل أسترالي من أصول يونانية أمس، متهم بارتكاب جريمتي قتل في ملبورن قبل 47 عاما، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم.

وتتهم السلطات القضائية الأسترالية الرجل /65 عاما/ بارتكاب جريمتي قتل في عام 1977.

وهو متهم بقتل سوزان أرمسترونج /27 عاما/ وسوزان بارتليت /28 عاما/ في شقتهما، وطعنهما عشرات المرات. وقد نجا من الهجوم ابن أرمسترونج الرضيع /16 شهرا/، والذي كان نائما في الغرفة المجاورة.

ووصفت الشرطة الأسترالية الجريمة بأنها وحشية ومتطرفة، وأعلنت في وقت لاحق أنها حددت هوية الجاني من خلال إجراء اختبار للحمض النووي (دي. إن. إيه).

وأفادت تقارير بأن الرجل عاش في اليونان لأعوام عديدة، حيث لم يكن من الممكن اعتقاله بسبب قانون التقادم. وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل سبعة أعوام.

ووصل القاتل المزعوم إلى إيطاليا أمس السبت لقضاء عطلة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوطه من الطائرة.

ومن المتوقع أن تطلب السلطات الأسترالية تسليمه.