«برادا» في أسبوع ميلانو تقدم المرأة «بطلة خارقة»  

عرضت «برادا» أول من أمس، خلال أسبوع الموضة في ميلانو، تشكيلة جعلت خلالها المرأة البرجوازية تشبه بطلة خارقة، في وقت تشهد مبيعات الدار نمواً مناقضاً لتراجع يعانيه القطاع عموماً.

وعبّرت التصاميم الـ45 التي تضمنتها تشكيلة ميوتشا برادا وراف سيمونز عن «رؤية مختلفة وفريدة» لامرأة «برادا»، مستوحاة من أزياء الدار «القديمة» و«الرئيسية»، وهي نتاج مزج الماضي والحاضر، على ما أوضحا في نهاية العرض.

وأضاف المصممان أن النتيجة وفرت لكل امرأة «إمكانات لإيجاد طريقتها الخاصة لتكون بطلة خارقة»، و«لتحديد قوتها الخاصة».

وتضمنت التشكيلة المعروضة تنانير ضيقة تطول حتى الركبة مزينة بأحزمة وحمّالات تسلّق، وفستاناً من الريش مع معطف مشمّع برتقالي، وسراويل ضيقة مع أحزمة، وأحزمة خادعة مطبوعة على السراويل أو السترات.

وتحتل «برادا» المركز الثالث في تصنيف «هوتست براندز» من محرّك البحث المتخصص في الموضة «ليست» Lyst مباشرة بعد «ميو ميو»، العلامة التجارية الأخرى للدار التي تتخذ من مدينة ميلانو مقراً.

وسجلت مبيعات «برادا» في النصف الأول من السنة الجارية زيادة بنسبة 6% في مبيعات التجزئة، في حين شهدت «ميو ميو» نمواً هائلاً لمبيعاتها بأكثر من 90%، رغم الظرف الاقتصادي والجيوسياسي الصعب.

وأنشأ الأخوان ماريو ومارتينو برادا الدار عام 1913، ثم استحوذت عليها ابنة أحدهما، لويزا، وبعدها حفيدتها ميوتشا.

وتتولى ميوتشا برادا منصب المديرة الفنية للدار منذ عام 1978، وباتت اليوم تشكل ثنائياً مع راف سيمونز.

• مصمّما أزياء: لكل امرأة «إمكانات لتحديد قوتها الخاصة».