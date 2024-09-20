«أجندة فعاليات أبوظبي».. موسم 2024 – 2025 تحت شعار «تلقى نفسك فيها»

أطلقت «أجندة فعاليات أبوظبي» برنامج موسمها الجديد 2024 – 2025 تحت شعار «تلقى نفسك فيها»، مع جدول حافل بتجارب مُلهمة تتنوّع من الأمسيات الموسيقية الحية والنزالات الرياضية وعروض الطهي إلى الفنون والثقافة والمهرجانات التراثية.

وينتظر الجمهور عودة فريق موسيقى البوب العالمي كولدبلاي مع باقة مختارة من أنجح أعماله، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2024 لحسم لقب بطولة العالم في حلبة مرسى ياس، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» (ADQ)، لمتابعة أساطير كرة السلة الأميركية مباشرة في الاتحاد أرينا، ونزالات «يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي»، إلى جانب تدشين مهرجان الأنيمي وثقافة البوب اليابانية «أنيمينيا» الأول من نوعه في المنطقة. وتتضمن الأجندة أيضاً مهرجان ليوا الدولي، إلى جانب قائمة غنية من الفعاليات الثقافية، من أبرزها مهرجان الحصن.

عروض موسيقية وترفيهية

ينطلق الموسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري باحتفالية بالسينما الهندية ونجومها، مع استضافة مهرجان جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) للعام الثالث على التوالي، والذي يقدم حفله أسطورة بوليوود شاروخان.

ويتألق فريق موسيقى الروك الأميركي «باك ستريت بويز» في عرض مرتقب ضمن جولته العالمية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال شهر أكتوبر، الذي يشهد أيضاً تدشين مهرجان الأنيمي والقصص المصورة وعروض الأزياء التنكرية «كوسبلاي» وثقافة البوب اليابانية «أنيمينيا». ويقدّم فريق «تيك ذات» عرضاً في الاتحاد بارك، فيما يلتقي نجم الأغنية الخليجية عبدالمجيد عبدالله جمهوره في الاتحاد أرينا، قبل اختتام فعاليات أكتوبر مع فنان الكوميديا الأميركي مات ريف في الاتحاد أرينا.

ويحتضن شهر نوفمبر باقة من العروض الموسيقية تحييها مجموعة من ألمع المواهب في مهرجان «وايرلس الشرق الأوسط»، ومن بينهم المطربة وكاتبة الأغاني المرموقة «أس زد ايه». ويشدو الموسيقار الهندي «أيه آر رحمان» برائعته Jai Ho! ومختارات من أغانيه في الاتحاد أرينا، بينما يقدم «ديلجيت دوسانجه» عرضه «ديل لوميناتي» للمرة الأولى في جزيرة ياس.

وتعتبر أبوظبي وجهة مثالية لتوديع 2024 واستقبال العام الجديد خلال الاستمتاع ببرنامج شهر ديسمبر، الذي يضم حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2024، بمشاركة فريق «مارون 5» وفريق «ميوز» و«إيمينيم». ويتضمن البرنامج أيضاً العرض الأول في المنطقة لـ«آفتر لايف» في حفل «يا سلام» الرسمي لما بعد السباق.

وتستمر العروض الموسيقية الحية في شهر ديسمبر الذي يتضمن أيضاً حفلات براين آدمز وإيكون وأناستازيا وبن إلتون.

وتتواصل ليالي السعديات في دورتها الثانية من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، مع أساطير الموسيقى الخليجية والعربية والعالمية، وفي مقدمتهم الموسيقار المصري عمر خيرت، وفريق «بويز تو مين»، وتتحول أنظار عشاق الموسيقى الكلاسيكية ليلة رأس السنة الجديدة لمتابعة حفل أندريا بوتشيلي في قصر الإمارات.

وترحب أبوظبي في شهر يناير بفريق كولدبلاي، والنسخة الثانية من فعالية حفل تنكّري التي ينظّمها متحف اللوفر أبوظبي في فبراير، وتحتضن مجدداً في شهر أبريل مهرجان «برد أبوظبي»، الذي يقدم مزيجاً من العروض العالمية والأزياء المبتكرة.

تجارب ثقافية غامرة

يُشكل مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي يُقام في أكتوبر فرصة مثالية للتعرف عن قرب إلى الحرف التقليدية الأصيلة، والحرفيين الذين أسهموا في صون أهم الحرف الإماراتية.

وتستضيف العاصمة للمرة الأولى «بينالي أبوظبي للفن العام» في نوفمبر، الذي يقدم مجموعة من العروض والأعمال لما يزيد على 70 فناناً من الإمارات والعالم.

وتشهد أبوظبي خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024 مجموعة من العروض الفنية بما في ذلك، جولة الفلامنكو العالمية، وموسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024 التي تقدّم باليه عصر النهضة ولانغ لانغ يعزف موسيقى ديزني في أبوظبي وعرض أوركسترا «سيول الفيلهارمونية» بقيادة المايسترو «ياب فان زويدن» وبحيرة البجع على الجليد.

ويضم برنامج شهر يناير مهرجان الحصن، التعبير الحي عن ثقافة أبوظبي وتراثها الأصيل، والذي ينعقد سنوياً في موقع الحصن.

عاصمة الرياضة العالمية

تتحوّل أنظار العالم إلى أبوظبي خلال شهر أكتوبر لمتابعة أرقى الفعاليات الرياضية التي تلبي تطلعات الجميع، مع استضافة مباراتين قبل بداية الموسم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والتجارب الترفيهية والرياضية المصاحبة المستوحاة من أجواء الدوري، بمشاركة باقة من ألمع نجومه وأساطيره، ويوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي، ونزالات يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، ثم بطولة محاربي الإمارات وبطولة أبوظبي إكستريم.

ويتزايد زخم المنافسة خلال نوفمبر مع «بطولة أبوظبي أتش اس بي سي للغولف» بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، ثم بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت «تي 10» في موسمها الثامن، قبل المواجهة المرتقبة خلال ديسمبر لحسم لقب بطولة العالم في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2024.

ويستضيف نادي أبوظبي للفروسية النسخة الـ32 من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والتي يشارك فيها أكثر من 100 خيل ضمن فئات ومسافات متنوِّعة.

مغامرات عائلية ونكهات

يلتقي الأطفال والعائلات مع ميكي وأصدقائه في أبوظبي لاستكشاف عالم قصص ديزني المفضّلة في عرض ديزني على الجليد خلال أكتوبر. ويحظى الجمهور في نوفمبر بفرصة عيش مغامرة ملحمية في العرض الأول لـ«لايف أوف باي».

ويرحب مهرجان أم الإمارات بزواره مجدداً خلال شهر نوفمبر في منطقة الظفرة، قبل انتقاله إلى العين، ثم الوصول إلى أبوظبي في ديسمبر مع برنامجه المتنوّع والفريد من العروض والمناطق الترفيهية والحفلات الحية.

ويستقطب «مهرجان ليوا الدولي» في ديسمبر هواة سباقات السيارات والدراجات والرياضات التراثية ومحبي المغامرات بين أحضان المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في منطقة الظفرة، للاستمتاع بجدول متنوّع من التحديات والبطولات الحماسية، وعروض الألعاب النارية، علاوة على اكتشاف تجارب «قرية ليوا» التي تحتضن عروضاً موسيقية حية، وخيارات من أشهى المأكولات، وأنشطة ترفيهية عائلية ومناطق ألعاب الأطفال.

وتستضيف أبوظبي للمرة الأولى في ديسمبر «بابل وورلد»، وهو تجربة غامرة وتفاعلية مثالية للأطفال والبالغين على حدٍّ سواء.

ويضيف «مهرجان ياس الشتوي»، لمسة خاصة من البهجة والفرح من خلال المتنزه الثلجي وجولات الكرنفالات وسينما الشتاء، موفراً وجهة مفضلة للاحتفال في نهاية العام.

وتُقام الدورة الثانية من مهرجان دليل ميشلان للمأكولات في نوفمبر، لتتيح فرصة فريدة للقاء عدد من أشهر الطهاة، ومشاهدة إبداعاتهم، وتذوّق أشهى الأطباق الحصرية.