السيف.. تاريخ في الهواء الطلق

تقع «منطقة السيف» على ضفاف خور دبي، وتمتد على طول «حي الفهيدي» التاريخي في بر دبي، وتضم مجموعة من الوجهات الثقافية، والسكك، والمباني التي تعلوها أبراج الرياح القديمة.

وتُعدُّ «منطقة السيف» وجهة مثلى للتنزه على الواجهة البحرية التي تضم مجموعة من المتاجر والمعارض الفنية والمطاعم والأسواق في الهواء الطلق، كما تُعدُّ المنطقة المفضلة لدى الزوّار لاكتشاف الحِرف اليدوية الإماراتية، وزيارة متحف الخدع الحسيّة، لتمضية أروع الأوقات رفقة العائلة والأصدقاء.

وتضم «منطقة السيف» أكثر من 70 مطعماً ومقهى، بعضها يقدم المأكولات المحلية والوجبات الخفيفة، وبعضها الآخر يوفر أرقى تجارب تناول الطعام.

كما يستطيع الزوّار الصعود على متن قوارب «فيري» دبي أو العبّارات المكيّفة، للقيام بجولة ممتعة.