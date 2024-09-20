نقل ملكة الدنمارك للمستشفى بعد سقوطها في مقرها الصيفي

قالت المتحدثة باسم القصر الملكي لوكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو»، أمس، إنه جرى نقل الملكة مارغريت الثانية، (84 عاماً)، إلى المستشفى بعد سقوطها في مقر إقامتها الصيفي.

وكانت الملكة، التي احتفظت بلقبها على الرغم من تخليها عن العرش مطلع هذا العام، قد سقطت مساء أمس في قلعة فريدينسبورغ، شمال كوبنهاغن.

وأضافت المتحدثة أن حالة مارغريت جيدة، لكنها لاتزال في مستشفى كوبنهاغن الجامعي من أجل الملاحظة.

وذكر الموقع الإلكتروني للأسرة الملكية، أنه تم إلغاء حضور الملكة فعاليات كانت مقررة اليوم الجمعة.

وكانت الملكة قد أعلنت، بداية العام، التنازل عن العرش لمصلحة ابنها الأكبر الملك فريدريك الـ10، (56 عاماً)، بعد توليها العرش لمدة 52 عاماً.