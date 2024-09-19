أطعمة مثالية خلال الرحلة الجوية

حددت الدكتورة أناستاسيا ليبيدوفا من قسم علم التغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية المواد الغذائية المثالية التي يمكن تناولها أثناء الرحلات الجوية.

وتقول: "يجب أن يحمل الراكب معه في الرحلة الجوية الماء، لأنه يحافظ على مستوى الرطوبة في الجسم ويحسن الدورة الدموية ويساعد على تجنب الصداع والتعب الذي قد يسببه جفاف الهواء في الطائرة".

ووفقا لها، أفضل الوجبات الخفيفة على متن الطائرة هي التفاح لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية. وكذلك الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يدعم عمل القلب والأوعية الدموية ويمنع التشنجات العضلية. كما يمكن تناول المكسرات والبذور لأنها تساعد في التغلب على الشعور بالجوع خلال الرحلات الجوية الطويلة. فمثلا يعتبر اللوز والجوز مصدرا مهما للبروتين والدهون المفيدة، وتحتوي بذور عباد الشمس على المغنيسيوم الذي يساعد على تخفيض مستوى الإجهاد ويحسن الحالة الصحية. كما يمكن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة ومواد تحسن المزاج.

أما بالنسبة للمشروبات، فتنصح بتناول عصير الطماطم لأنه غني بالعناصر المعدنية والألياف الغذائية. كما يمكن حسب الرغبة تناول شاي النعناع أو البابونج لأن لهما خصائص مهدئة، وتؤثر إيجابيا في الجهاز الهضمي وتقلل من تكون الغازات والتشنجات.