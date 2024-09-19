أصحاب قصص نجاح اختاروا الإمارات: هنا أرض الفرص

أطلقت حملة «استثمر في الإمارات» سلسلة من الأفلام القصيرة، بالتعاون مع «بي بي سي Storyworks»، بهدف تسليط الضوء على بيئة الاستثمار والأعمال في الإمارات، ودورها مركزاً عالمياً لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس.

وتأتي هذه السلسلة التي ستُعرض عالمياً عبر شبكة «بي بي سي نيوز» ضمن حملة «استثمر في الإمارات»، الهادفة إلى دعوة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للاستثمار في الإمارات، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

وتتناول الأفلام قصص نجاح مميزة لأفراد اختاروا الإمارات، وأطلقوا منها مشاريع رائدة في مختلف القطاعات، مثل الضيافة وتكنولوجيا المستقبل والحلول اللوجستية. وتوثق الأفلام مسيرة مجموعة من رواد الأعمال البارزين، مثل المصمم البريطاني بول بيشوب، والشيف المصري حاتم مطر، ورائد الأعمال السويدي ماغنوس أولسون، ورائد الأعمال الأميركي في مجال التكنولوجيا الزراعية سكاي كورتز، وصانع السيارات اللبناني رالف دباس، والطاهي الإماراتي أحمد عبدالحكيم.

كما تتناول السلسلة قصص نجاح الطاهية الإسبانية باتريسيا روج، والعالم الإماراتي الدكتور سعيد الحسن الخزرجي، والطاهي الأسترالي الذي تحول إلى صاحب مطعم توم أرنيل، والفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، والمستثمر اللبناني داني فرحة، والمستثمر الإماراتي محمود عدي.

المكان المثالي

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «بيور هارفست»، سكاي كورتز: «الكثير من الناس شككوا في قراري بزراعة الطماطم في صحراء الإمارات، لكن الإمارات أثبتت أنها البيئة المثالية لبدء مشاريع مبتكرة يمكنها إعادة تعريف مستقبل أنظمة الغذاء. لقد قدّمت لنا الإمارات مزيجاً مثالياً، فعلى الرغم من التحديات المناخية، هناك بيئة مزدهرة للشركات الناشئة، ودعم حكومي للمشاريع المبتكرة، ما جعلها المكان المثالي لنا».

وبفضل بيئة خالية من ضرائب الدخل وربط عالمي في مجالات التجارة وخدمات لوجستية متطورة، أصبحت الإمارات منصة انطلاق للآلاف من الشركات الباحثة عن فرص عالمية. ويضيف كورتز: «عندما وصلت إلى دبي كانت بمثابة أرض غير مستكشفة، لكن كان هناك دوماً شعور بالطاقة الإيجابية. الإمارات كانت ولاتزال أرض الفرص».

تصميم رائد

أسس بول بيشوب «بيشوب ديزاين» عام 2004، وهي شركة تصميم داخلي رائدة مقرها في ميامي ودبي، وتتمتع بمحفظة عالمية تضم مشاريع تجارية وفندقية وسكنية، وحصدت أكثر من 100 جائزة عن أعمالها المبتكرة. ويؤكد بيشوب أن «الجيل الجديد من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات يقدم أفكاراً جديدة، ويدعو مجتمع الأعمال إلى ابتكار أفكار وتقنيات جريئة تحسن الحياة اليومية».

وتستمر دولة الإمارات في تسريع وتيرتها التنموية من خلال المبادرات الحكومية مثل «HUB 71» في أبوظبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، و«شراع» في الشارقة، إذ قدمت هذه الجهات دعماً كبيراً للشركات الناشئة، من خلال توفير البنية التحتية والمساحات الذكية للعمل. وأسهمت شركات الاستثمار الخاصة مثل «شروق» في نمو وازدهار هذه الشركات.

واليوم تفخر الإمارات بوجود نحو 1000 شركة ناشئة، من بينها خمس شركات مليارية (يونيكورن) تقود صناعات المستقبل، مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا العقارية. وفي الآونة الأخيرة، استثمرت شركة مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ما عزز مكانة الإمارات كقائدة عالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجالات مثل التشفير والتكنولوجيا المالية، وغيرها من الأسواق الناشئة.

ويشرح المؤسس المشارك لشركة «كريم»، ماغنوس أولسون: «الحكومة الإماراتية تتحرك بسرعة. هناك حاضنات ومسرّعات وصناديق استثمارية تستهدف المواهب من حول العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا (بلوك تشين)، وتشجعهم على الاستقرار في الإمارات. لقد كانت هذه المقاربة مدروسة جداً». ويضيف: «الإمارات خلقت بيئة تجذب أفضل المواهب في العالم، وعندما تجذب أفضل المواهب، فإنهم يبدعون أشياء مذهلة».

من جانبه، يشير المؤسس المشارك لشركة BECO Capital، داني فرحة، إلى أن الإمارات تشجع بشكل كبير الأشخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال جيدة وبناء حياة أفضل، مؤكداً أنه «من السهل جداً القيام بالأعمال هنا. تأسيس شركة، وفتح حساب مصرفي، والحصول على تمويل.. كل هذا ممكن في الإمارات».

حقائق ومقومات

تعكس حملة «استثمر في الإمارات» الإعلامية العالمية التي تجوب مدناً عالمية مثل: كان وميونيخ وباريس ولندن، وزيورخ وجنيف ونيويورك، رؤية الإمارات التنموية، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الدولة، والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع.

وتتعدد الحقائق والإحصاءات والقصص التي تسردها الحملة التي جاءت مصحوبة بإطلاق منصة Invest.ae، لتقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها الإمارات لرواد الأعمال، فيما جاءت انطلاقتها عبر رسالة من النجم العالمي إدريس إلبا، يدعو فيها المبتكرين والمبدعين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة، والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

• 1000 شركة ناشئة من بينها خمس شركات مليارية (يونيكورن) تقود صناعات المستقبل في الإمارات.