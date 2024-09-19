علماء: البشر تسببوا في انقراض أفراس النهر القزمة بقبرص قديماً

يعتقد العلماء أن هناك عدداً صغيراً من البشر يبلغ 3000 شخص فقط، ربما تسببوا في انقراض «أفراس النهر القزمة» و«الفيلة القزمة» في جزيرة قبرص قبل نحو 14 ألف عام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس.

وقال الباحثون إن الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، ​​كانت ذات يوم موطناً لحيوان «الفيل القزم» البالغ وزنه 500 كيلوغرام، و«فرس النهر القزم» البالغ وزنه 130 كيلوغراماً، ولكن تلك الحيوانات اختفت في غضون قرن من الزمان بعدما وصل الصيادون إلى المكان.

ويرى الباحثون أن النتائج التي نشرت في مجلة «وقائع الجمعية الملكية (ب): العلوم البيولوجية»، ترفض الرأي القائل إنه ليس من الممكن لعدد صغير من البشر أن يتسبب في حدوث مثل هذه الانقراضات السريعة.