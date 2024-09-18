حكم غريب على رجل: ممنوع من لمس السيارات

تم منع رجل من شيفيلد في بريطانيا من لمس جميع أنواع المركبات غير المراقبة وذلك بعدما قبض عليه وهو يحاول سرقة شاحنة صغيرة.

واعتقل ريكي روبرتس (36 عاماً) في 24 يوليو الماضي بعد أن استجابت شرطة جنوب يوركشاير لتقارير عن رجل يحاول اقتحام شاحنة فورد ترانزيت على طريق برومبتون، شيفيلد، إذ حاول الهرب بعد أن رأى ضباط الشرطة. وباءت محاولته بالهروب على دراجة بخارية بالفشل، وقبض عليه بعد أقل من 20 دقيقة من المكالمة الأولية للإبلاغ عن محاولة السرقة. كما عثر على حقيبة أسقطها روبرتس تحتوي على العديد من الأدوات الكهربائية التي سُرقت من المركبات في شيفيلد في الليلة السابقة.

ولاحقاً اعترف الرجل بجرائمه وأقر بالذنب في تهمتين بالسرقة من مركبة آلية.

وبعدما مثل أمام محكمة شيفيلد الجزئية في 28 أغسطس الماضي للحكم، صدر أمر بمنع روبرتس، من لمس أو دخول أي مركبة آلية أو دراجة نارية أو دراجة بخارية من دون إذن من المالك، كما كلف بالمشاركة في دورة إعادة تأهيل من المخدرات.