انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بشأن تطوير القيادات الإعلامية الإماراتية ضمن مختلف القطاعات الرئيسة، وبما يواكب طموحات دبي، وفي إطار الرؤية الطموحة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة، كرمت «دبي للإعلام» أمس، 31 موظفاً ضمن الدفعة الأولى من برنامج «دبلوم إعداد القادة» الهادف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني والثالث في «دبي للإعلام».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد الملا، خلال حفل تكريم الخريجين، أن الرؤية الجديدة لـ«دبي للإعلام» أساسها كادر وطني شاب مؤهل لحمل مسؤولية التطوير ضمن أطر عمل تنافسية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية قائمة على البرامج والمبادرات والمشاريع التي تواكب مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومتطور، وتقديم خدمات تنافسية ذات مواصفات عالمية.

ويأتي التكريم في سياق الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» لتطوير الكوادر الوطنية لشغل المواقع القيادية وريادة مسيرة التطوير ضمن قطاع الإعلام بدبي، إذ يسعى برنامج الدبلوم الذي يحمل عنوان «رحلة القائد.. قادة اليوم بناة المستقبل»، الذي أطلقته «دبي للإعلام» بالشراكة مع «إيلاف للاستشارات والتدريب»، إلى صنع نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح، وتوفير مساحة تدريبية لكوادرها الإعلامية، وإعدادهم للمستقبل.

وحضر حفل التكريم الذي نظمته «دبي للإعلام» في «متحف الاتحاد»، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد الملا، والمدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي سالم باليوحة، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي عبدالله المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الدكتورة ميثاء بوحميد، والمدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية شيخة أحمد، وعدد من القيادات الإعلامية في دبي.

طموحات مستقبلية

وقال محمد الملا: «في إطار الخطط الاستراتيجية المحددة من مجلس دبي للإعلام، وتحقيقاً لإحدى أهم غاياتها لبناء المنظومة الإعلامية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وسعياً لتدريب وتخريج قيادات إعلامية مؤثرة من الكفاءات المواطنة، نؤمن في (دبي للإعلام) أن شباب اليوم هم قادة المستقبل، لذلك نحرص باستمرار على منحهم مجموعة برامج تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم، وتؤهلهم للمناصب القيادية وإدارة قطاع الإعلام مستقبلاً».

وأضاف: «رؤيتنا الجديدة أساسها كادر وطني شاب مؤهل لحمل مسؤولية التطوير ضمن أطر عمل تنافسية، لذا ينسجم برنامج (دبلوم إعداد القادة) الذي يأتي مكللاً لمنظومة تكريم ورعاية الكفاءات الإعلامية في دبي، مع المرحلة المقبلة من رؤيتنا المستقبلية لقطاع الإعلام، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إعلامياً رائداً لصناعة المحتوى».

وأكد الملا أن «رؤية (دبي للإعلام) المستقبلية، قائمة على نخبة من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تواكب مكانة دبي كمركز إعلامي رائد ومتطور، وتقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة ذات مواصفات عالمية، وبلاشك مثل هذا المنتج التنافسي يحتاج إلى كوادر وقيادات من الصف الثاني والثالث على اطلاع تام بالاتجاهات الإعلامية الحديثة، ومستوى التجهيزات التقنية والبنية التحتية، لتكون (دبي للإعلام) إحدى المؤسسات المساهمة في تحقيق نهضة إعلامية جديدة تخدم الجمهور، سواء داخل دولة الإمارات أو في مختلف أنحاء العالم العربي، برؤية تتطلع لبناء مستقبل إعلامي متقدم ومستدام».

رسم بداية ملهمة

ويستعرض برنامج الدبلوم مجموعة من القيم والمهارات الرئيسة التي يحتاجها كل قائد ومدير في عمله وفق أفضل الممارسات العالمية في القيادة، إلى جانب بناء الثقة القيادية وإدارة فرق العمل وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، بينما صمم برنامج «القيادة بذكاء عاطفي» الذي يقدم كفاءات ومهارات القائد الذكي عاطفياً، إضافة إلى التعرف إلى طرق فهم الذات وأدوات الذكاء العاطفي واستراتيجيات تطوير المهارات القيادية.

فيما يهدف برنامج التغيير المؤسسي إلى إعداد قادة أقوياء، ومدهم بما يحتاجونه من مفاتيح وأدوات تمكنهم من رسم بداية جديدة وملهمة، إلى جانب إكسابهم ما يحتاجونه من أدوات وخبرات ومهارات قيادية حيوية متنوعة، تمكنهم من مواجهة تحديات وتغيرات المستقبل بمرونة وذكاء، وتحفزهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.

• 31 موظفاً، تم تخريجهم ضمن الدفعة الأولى من البرنامج.

• محمد الملا: البرنامج ينسجم مع المرحلة المقبلة من رؤيتنا المستقبلية لقطاع الإعلام، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إعلامياً رائداً لصناعة المحتوى.

• شباب اليوم هم قادة المستقبل، لذلك نحرص باستمرار على منحهم مجموعة برامج تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم.

تأكيد الحضور المؤثر

روعي في برنامج «دبلوم إعداد القادة» تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لمستقبل الإعلام، والصورة التي يجب أن يكون عليها من تطور ومواكبة للمتغيرات العالمية المحيطة، وحرص سموه على تعزيز الاستثمار في تطوير الكادر البشري، ووضع تمكين شباب الإعلاميين في مقدمة الأولويات، وتأكيد الحضور المؤثر للإعلامي الإماراتي الشاب في مسيرة التطوير، بما يتناسب مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي أصبحت له الكلمة العليا في تشكيل صورة إعلام المستقبل.