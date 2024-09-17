بسبب المخدرات..إحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته على جناية إحراز مواد الحشيش والترامادول المخدرة للتعاطي.

وسألت النيابة في تحقيقاتها ثلاثة عاملين في مطار القاهرة الدولي، شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر، أثناء فحص حقائب الصغير سجائر الكترونية تحوي سائلاً مخدراً، ليضُبط بعدها المتهم.