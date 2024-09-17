حفل غنائي تحول لمشاجرة أمام الجمهور.. مغني يعتدي بالضرب على الفرقة

انتهى حفل فرقة «جاينز أديكشن» لموسيقى الروك الأمريكية بطريقة درامية، نتيجة اعتداء المغني بيري فاريل، على عازف الغيتار ديف نافارو. ووثقت مقاطع فيديو، لحظة اعتداء الفنان فاريل (57 عاماً)، على العازف نافارو على المسرح، وتدخل أعضاء الفرقة لإبعادهما عن بعضهما، وسحبهما لخلف خشبة المسرح، لإنهاء الخلاف أمام الجمهور، حسب موقع «24».

وعندما توقفت الموسيقى، تعالى صوت صراخ فاريل من خلف الكواليس، لتنهال أصوات الجمهور مطلقين صيحات الاستهجان. وأجبر أحد منظّمي الحفل على إعلان إنهاء الحفل. وفيما قرّر المغني فاريل التزام الصمت، تدخلت زوجته على الخط، معيدة نشر فيديو الشجار عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقته بتعليق مطول جداً، شرحت فيه أسباب الخلاف. وذكرت أن زوجها كان منزعجاً بسبب عزف زملائه في الفرقة بصوت عالٍ للغاية، لدرجة طغت على صوته.