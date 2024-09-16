طريقة غريبة تثير استهجان العالَم .. كيف يغسل البريطانيون الأطباق بعد الأكل ؟

قد يبدو غسل الأطباق بعد الأكل مهمة عادية جداً لا تلفت الانتباه أو تستحق الحديث عنها، إلا أن هذه العملية البسيطة أثارت جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، عندما اكتشف العالم أن لدى البريطانيين طريقة فريدة في غسل الأطباق، لا تشبه طريقة الكثيرين حول العالم.

ما الغريب فيها؟

معظم البلدان تتبع نظامًا واضحًا في غسل الأطباق: وضع القليل من الصابون، فرك الأطباق، ثم شطفها جيدًا تحت الماء للتأكد من إزالة الصابون تمامًا. ولكن البريطانيين خرجوا عن هذه القاعدة.

ففي المطابخ البريطانية، يتم نقع الأطباق في حوض مملوء بالماء والصابون ثم رفعها دون شطفها بالماء بعد ذلك، مما قد يترك بقايا الصابون على الأطباق، وهو ما يعتبره كثيرون أمرا غير صحي.

ويجد كثيرون الأمر غريبًا، بل ومضحكًا. حتى أن من الطرائف التي تُتداول حول هذا الموضوع أن البريطانيين يضيفون "نكهة خفية" إلى أطباقهم وهي الصابون! وعلى الرغم من أن هذا لا يحدث بالفعل، إلا أن فكرة تناول وجبة من طبق يحتوي على بقايا الصابون تثير الاشمئزاز لدى البعض.

من جانب آخر، يشتهر البريطانيون بحرصهم على الحفاظ على الموارد، خاصة الماء. وبالتالي، يعتبرون ملء الحوض بالماء والصابون وغسل الأطباق دفعة واحدة أكثر توفيرًا من ترك الصنبور مفتوحًا لشطف كل طبق على حدة. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تُعد صديقة للبيئة، وتقلل من استهلاك المياه، إلا أن البعض يعتبرها مبالغة وغير ضرورية.

ولا يقف البريطانيون صامتين أمام هذه الانتقادات، إذ يؤكد الكثير منهم أن بقايا الصابون لا تؤثر على طعم الطعام، وأنها بعد فترة قصيرة تجف تمامًا أو تتبخر. ويرى البعض أن هذه الطريقة تتماشى مع التوجهات البيئية، حيث يستخدمون أقل قدر ممكن من الماء لغسل أكبر عدد من الأطباق، مما يقلل من الهدر.

وتسلط عادة غسل الأطباق البريطانية الضوء على الفروقات الثقافية، وكيفية تعامل المجتمعات مع الأمور اليومية والبسيطة. ما يعتبره شخص في ثقافة ما غريبًا أو غير مقبول، يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي لشخص آخر.