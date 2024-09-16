الأردن: شقيقان يفقدان بصرهما في شجار مع العمّ



أيدت محكمة التمييز في الأردن قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن متهم لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بتهمة الشروع في القتل القصد بحق أكثر من شخص، كما تضمن القرار إلزام المتهم بدفع نفقات المحاكمة.

وجاء الحكم بعد تعديل وصف التهمة من الشروع في القتل العمد إلى الشروع في القتل القصد، إضافة إلى تهم جنائية أخرى.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءة ابن المتهم وزوجته من تهمة التدخل في الشروع بالقتل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شجار مسلح وقع بين شقيقين وعمهما في الرصيفة بمحافظة الزرقاء، بسبب خلافات ناجمة عن الجوار.

ووفقًا لقرار محكمة التمييز، بدأ الحادث عندما شاهد المجني عليه الأول عمه وزوجته وابنه يحاولون التعرض له عند وصوله إلى منزله.

وقرر المجني عليه التوجه إلى المركز الأمني لتقديم شكوى، لكنه عدل عن ذلك بعد التواصل مع شقيقه المجني عليه الثاني.

وعند عودته إلى المنزل، لاحظ المجني عليه الأول أن عمه يقف حاملاً عصا، ووقع اشتباك بينهما تخلله رمي حجارة، بعد ذلك عاد العم إلى منزله وأحضر بندقية بومباكشن، وأطلق عيارًا ناريًا باتجاه ابن أخيه الأول.

ولم يكتفِ بذلك، بل اقتحم منزل الشقيقين وأطلق النار على ابن أخيه الثاني، ما تسبب في سقوطهما على الأرض بعد تعرضهما لإصابات بالغة. وتم نقل الشقيقين إلى المستشفى بحالة خطيرة، حيث أُصيبا في منطقة الرأس، ودخلت شظايا الطلقات إلى عيونهما، مما أدى إلى فقدانهما البصر بالكامل، كما بقيا في العناية المركزة لعدة أيام جراء الإصابات الخطيرة التي لحقت بهما.