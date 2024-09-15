ثعلب الماء يخطف طفلاً أمريكياً من والدته خلال نزهة على البحر

فوجئت أم أمريكية كانت تمشي مع طفلها صباحاً على أحد الشواطىء بواشنطن، بثعلب ماء يجرّ طفلها منها، وحين تدخلت لإنقاذه من الغرق هاجمها الحيوان بوحشية.

وكانت الشرطة الأمريكية قد استجابت لبلاغ بشأن حادث "ثعلب مائي" في مارينا بريمرتون في مقاطعة كيتساب، صباح الخميس، وفقاً لصحيفة "مترو".

وقالت الأم، التي طلبت المساعدة، إنهما كانا يسيران على رصيف الميناء، عندما سحب الثعلب طفلها الصغير إلى الماء لعدة لحظات.

وعندما ظهر الطفل على السطح، تمكّنت الأم من رفع الضحية من الماء، لكن الثعلب "استمر في الهجوم وعضه في ذراعه".

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن، إن "ثعلب الماء واصل مطاردة العائلة أثناء مغادرتهم الرصيف".

ونقل المسعفون الطفل إلى مستشفى سيلفرديل لتلقي العلاج من العضات والخدوش في الرأس والوجه والساقين.

وقال الرقيب كين بالاز من إدارة الأسماك والحياة البرية: "من حسن الحظ أن الطفل أصيب بجروح طفيفة فقط، وذلك بفضل تصرفات الأم السريعة ومرونة الطفل".

وفي أعقاب هذا الهجوم العنيف، حاصرت دائرة خدمات الحياة البرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ثعلب الماء في مكان الحادث. وتم نقله إلى مختبر تشخيص أمراض الحيوان في واشنطن لإجراء اختبار داء الكلب وفحوصات أخرى.