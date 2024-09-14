وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

ويبلغ طوله 6 أقدام و1 بوصة (قرابة 186 سم) ولصدره وعضلة ذات رأسين يبلغ طولها 25 بوصة (قرابة 63 سم).

ويعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية في منزله في 6 سبتمبر، بينما كانت زوجته آنا تقوم بالضغط على الصدر أثناء انتظارها لسيارة الإسعاف.

قالت آنا لوسائل الإعلام المحلية البيلاروسية: "لقد صليت طوال هذا الوقت، على أمل أن يتعافى إيليا".

وأضافت: "بدأ قلبه ينبض مرة أخرى لمدة يومين، لكن الطبيب أعطاني الأخبار الرهيبة بأن دماغه قد مات".

وأفادت صحيفة كومرسانت الروسية: "في 6 سبتمبر، أصيب الرياضي بنوبة قلبية ودخل في غيبوبة، وتم تأكيد وفاته في 11 سبتمبر".