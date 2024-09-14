الشرطة الأمريكية تنشر فيديو لامرأة تأكل «قطة جارتها»

نشرت الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية لقطات مروعة لامرأة قالت أنها دهست رأس قطة قبل أن تأكلها، على مرأى ومسمع من الناس.

وعثر على أليكسيس فيريل (27 عاما)، مع فرو القطة على شفتيها ويديها ملطختان بالدماء، عندما تم استدعاء الشرطة من قبل الجيران المصدومين في بلدة كانتون.

وكشفت السلطات عن مقطع فيديو تزامن مع ادعاءات دونالد ترامب الاستثنائي بأن المهاجرين الهايتيين يقتلون ويأكلون حيوانات جيرانهم الأليفة.

وكتبت الشرطة في تقريرها: "تمكن الضباط من تحديد أن أليكسيس حطمت رأس القطة بقدمها ثم بدأت في أكلها".

وبدأ المقطع الغريب بعد ثوانٍ من وصول الشرطة ويظهر "أنثى تجلس القرفصاء على قطة يبدو أن رأسها محطم وتضع يديها عليها".

وواجه الضباط فيريل وأمروها بوضع يديها خلف ظهرها.

ولم تقدم أي رد عندما سئلت عن عنوانها، ووجه الضباط سؤالا لها "هل أكلت تلك القطة؟"، لتكشف عن أسنانها لالتقاط الصورة وتهز رأسها قليلاً لكنها لا تقول شيئًا.

ووجهت إلى فيريل تهم تتعلق بالقسوة على الحيوانات، والسلوك غير المنضبط، بعد أن قتلت قطة وأكلتها في كانتون بولاية أوهايو في 16 أغسطس الماضي.

وأثيرت الادعاءات الأولى حول أكل الحيوانات الأليفة في سبرينغفيلد في اجتماع لجنة المدينة في 30 يوليو.

واستخدم السكان المحليون الغاضبون المنتدى للتعبير عن مشاعرهم تجاه 15 ألف هايتي وصلوا إلى وضع الحماية المؤقتة منذ عام 2020.

وتبذل الشرطة ومسؤولو المدينة في البلدة قصارى جهدهم للتأكيد على عدم وجود تقارير موثوقة عن قيام أي مهاجرين بإيذاء أي حيوانات أليفة.

لكن الشائعات تم تضخيمها من قبل جي دي فانس، نائب الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، قبل أن يستخدمها ترامب نفسه في مناظرته مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وادّعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن المهاجرين في الولايات المتحدة يتناولون لحوم الحيوانات الأليفة.

وأشار ترامب تحديدًا إلى مدينة "سبرينغفيلد" في ولاية "أوهايو"، وادعى أن المهاجرين هناك يتناولون القطط والكلاب والحيوانات الأليفة لسكان المدينة.