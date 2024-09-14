الصين تدعو مواطنيها للزواج والإنجاب في أعمار مناسبة

أعلن يو شيويه جون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن اللجنة ستعزز جهودها للتشجيع على الزواج والإنجاب في أعمار مناسبة، في إطار سعيها لمعالجة الانخفاض المستمر في معدل ، والذي يساهم في تقليص عدد السكان.

وأكد يو أن اللجنة ستعمل أيضاً على تشجيع الشباب على تحمل مسؤوليات الأبوة على نحو مشترك وتبني رؤى إيجابية تجاه الأسرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح يو أن هذه المبادرات تهدف إلى إنشاء ثقافة جديدة تدعم الزواج والإنجاب، مشيراً إلى أن الرجال لا يمكنهم الزواج قبل سن 22 والنساء قبل سن 20 وفقاً للقانون الصيني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه بكين لزيادة عدد المواليد بعد تسجيل انخفاض للسنة الثانية على التوالي في 2023.