هذه الأكلات ممنوعة على مرضى السكّري

يترتب على مرضى السكري الابتعاد قدر الإمكان عن الكثير من الأكلات لمنع زيادة الوزن وللحفاظ على انضباط مستوى السكر في الدم، كما أن هناك أكلات ممنوعة تماماً لمرضى السكري يجب عليهم الإبتعاد عنها كلياً لأنها تؤدي إلى ارتفاع معدل السكر بشكل مؤذٍ.

وعليه فإنَّ النظام الغذائي لمرضى السكري يجب أن لا يشمل الأطعمة التالية:

الكربوهيدرات

تعد الكربوهيدرات مصدرًا مهمًا للطاقة، لكن يجب على مرضى السكري الحذر عند اختيار الكربوهيدرات التي يجب تناولها على مدار اليوم والتأكد من تناول النوع الصحيح.

ومن الكربوهيدرات التي يجب تجنّبها المصنّعة مثل:

المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض.

الحلويات المضاف إليها السكر.

الحبوب البيضاء، مثل: الأرز الأبيض.

البروتين

يساعد البروتين الجسم على بناء الأنسجة والحفاظ عليها، لكن قد يقوم الجسم بتكسير البروتين إلى سكر، حيث تؤدي هذه الأطعمة البروتينية غير الصحية إلى زيادة الوزن، وارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم، وعدم التحكّم في مستويات السكر في الدم.

من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري و الأطعمة البروتينية التي يجب تجنّبها:

اللحوم التي تحتوي نسبة دهون عالية، مثل: لحم البقر، والضأن.

طريقة السمك المقلي.

الدجاج بالجلد.

الألبان

تحتوي منتجات الألبان الكالسيوم، والبروتين، والفيتامينات، لكن بعض الألبان تحتوي دهوناً مشبعة وتكون كاملة الدسم، ممّا قد يرفع مستويات الكولسترول و يزيد من مقاومة الأنسولين.

تشمل منتجات الألبان التي يجب تجنّبها:

الحليب الصافي.

زبادي كامل الدسم والمحلى.

المنتجات التي تحتوي الحليب مع السكر المضاف.

الدهون والزيوت

تقوم الدهون بتوفير الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميغا3، حيث أنها جزء مهم من النظام الغذائي الصحي والمتوازن، لكن تعد الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة جزئيًا والأطعمة المقلية من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري، حيث أنها تزيد من نسبة السكر في الدم، لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم وبالتالي تحافظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم على فترة طويلة، وتؤدي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تشمل الدهون التي يجب تجنّبها، ما يأتي: الزبدة، وزيوت معينة، مثل زيت النخيل، والبطاطس المقلية، والأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة.

السكر

تعد الأطعمة السكرية من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري، حيث أنها تحتوي كربوهيدرات منخفضة والقليل من القيم الغذائية ممّا يُسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة الغلوكوز في الدمّ، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

تشمل الأطعمة التي غالبًا ما تحتوي نسبة عالية من السكر ما يأتي:

الكعك.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

عصير الفواكه.

الفواكه المجففة.

المحليات الصناعية التي تزيد من نسبة السكر في الدم.

العسل.