سبعيني حاول تسميم زوجته 12 مرة بالتآمر مع ابنتها

اعترف رجل أمريكي بمحاولة تسميم زوجته بوضع مخدرات قاتلة في مشروب غازي بهدف التخلص منها والزواج من ابنتها.

وأقر ألفريد دبليو روف، 71 عامًا، بالذنب بوضع مواد مخدرة في مشروبات زوجته ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة في عام 2021، وفقًا لوثائق محكمة الولاية التي حصلت عليها محطة WXIN.

وتواصلت زوجة روف مع رجال الشرطة في يناير 2022 بعد أن اعترف روف بمحاولة تسميمها حتى الموت. وقالت الزوجة إنها ذهبت إلى المستشفى ست مرات في غضون أسابيع بعد أن عانت من الصداع والإسهال والنعاس، من بين أعراض أخرى. وقد جاءت نتيجة اختبارها إيجابية لبعض المخدرات التي لم تستهلكها بنفسها عن علم، بما في ذلك الكوكايين ومادة إكستاسي وبنزوديازيبين.

وأفادت تقارير أن ضباط شرطة ريتشموند المستجيبين سمعوا روف يقول إنه أضاف "مادة غير معروفة" إلى مشروب زوجته الذي أعطته له ابنتها. وسلمت الزوجة للشرطة زجاجة حبوب مملوءة بمسحوق أبيض اللون، بالإضافة إلى علبة كوكاكولا بها بقايا مماثلة. ثم اعترف روف بأنه حاول قتل زوجته من أجل الزواج من ابنتها. وقال إن المادة جعلت زوجته تنام لمدة 13 ساعة متواصلة. وذكرت وثائق المحكمة: "صرح أنه سيفعل هذا ليقتلها في النهاية".

وادعى أن الابنة أخبرته "بإخراج والدتها من الصورة (أي قتلها)" للاستفادة من بوليصة التأمين الخاصة بها. وقال روف إن ابنتها خططت للزواج منه بعد أن "يعتنيا" بزوجته.

وأقر روف يوم الاثنين بالذنب في محكمة مقاطعة واين بتهمة الاعتداء المشدد الذي يشكل خطر الموت. وتم إسقاط تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل عنه. وحُكم على روف بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات من المراقبة.