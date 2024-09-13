بعد عام من البحث عن ابنتهم وجدوها جثة متحللة .. والمفاجأة في تقرير المستشفى

قضت عائلة مذعورة عامًا في البحث عن ابنتها بعد أن أبلغهم مستشفى في كاليفورنيا أنها غادرت المشفى بعد تلقيها فحوصا طبية فقط، لتكتشف أخيرًا أنها كانت تتحلل في المشرحة طوال الوقت، وفقًا لدعوى قضائية جديدة.

وتوفيت جيسي بيترسون، 31 عامًا، في مركز ميرسي سان خوان الطبي، خارج ساكرامنتو (الولايات المتحدة)، في أبريل من العام الماضي بعد دخولها المشفى للعلاج من مرض السكري من النوع الأول، وفقًا لدعوى الإهمال المرفوعة.

ومع ذلك، يزعم أقاربها أن المستشفى فشل في إبلاغهم بوفاتها وبدلاً من ذلك أرسل جثتها بسرعة إلى منشأة التخزين الخاصة به، حيث بقيت منسية في الثلاجة لعدة أشهر. ولم يعرف أهل الضحية بمصيرها إلا بعد قضاء عام شاق في الإبلاغ عن اختفائها للشرطة، ونشر المنشورات، والاتصال بالأصدقاء، وتمشيط المنطقة التي كانت تتردد عليها في محاولة لتعقبها. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن الدعوى القضائية أن المشفى قام "بتخزين جيسي في مشرحة خارج الموقع وتركها لتتحلل لمدة عام تقريبًا بينما كانت عائلتها تسأل بلا هوادة عن مكان وجودها".

بحلول ذلك الوقت، كانت جثة بيترسون "متحللة للغاية لدرجة أن جنازة نعش مفتوح لم تكن ممكنة" ولم يكن من الممكن الحصول على بصمات أصابعها لأي تذكارات، كما جاء في الدعوى القضائية التي تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار.

ووفقًا للدعوى القضائية، قامت بيترسون بتسجيل نفسها في المستشفى في 6 أبريل 2023، بعد تعرضها لتفاقم مرتبط بمرض السكري - وهي حالة تم تشخيصها بها في سن العاشرة وعولجت بانتظام. وكانت الضحية اتصلت بوالدتها بعد يومين وطلبت أن تقلها، ولكن عندما وصلت الأم إلى المستشفى، زُعم أنها أُبلغت بأن السجلات الطبية لبيترسون أظهرت أنها خرجت من المركز الطبي مخالفة النصيحة الطبية في 8 أبريل. وتقول الدعوى إن والدة بيترسون وشقيقتيها بدأتا "بلا هوادة" في البحث عنها على مدى الأشهر التالية. ثم بعد أكثر من عام تواصل أحد محققي مكتب شريف مقاطعة ساكرامنتو معهم في 12 أبريل لإبلاغهم بأن جثتها تم العثور عليها في أحد مرافق التخزين الخارجية لميرسي سان خوان، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتقول الدعوى إن شهادة وفاة بيترسون تذكر أنها توفيت بسبب "سكتة قلبية رئوية" في سن 31 عامًا. ويزعم أحباؤها أنهم لم يتمكنوا من إجراء تشريح للجثة لاستبعاد أي خطأ طبي مزعوم لأن الأمر استغرق عامًا لإبلاغهم بوفاتها. ولذا ذكرت الدعوى القضائية "إن فشل المدعى عليهم في إصدار شهادة وفاة في الوقت المناسب، وفشلهم في إخطار أقرب أقارب جيسي، وفشلهم في السماح بتشريح الجثة، وسوء التعامل مع رفات جيسي كان إهمالاً وقسوة".