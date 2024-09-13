مراقب حركة جوية أسترالي يغلبه النوم بعد 10 مناوبات ليلية متتالية

نشر مكتب سلامة الطيران الأسترالي نتائج تحقيق حول سلامة الطيران بعدما تبين أن المراقب الوحيد الذي كان يشرف على الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من القطاع الشمالي لمطار كيرنز في بريسبان، وجد نائما أثناء أدائه مهامه، فيما الحركة الجوية في أوجها في الخارج.

وألقى تقرير حديث صادر عن المكتب الضوء على قضايا السلامة والتوظيف المهمة في قطاع الطيران. مشيرا لحادثة وقعت عام 2022 في مطار كيرنز، تشير لخلل مثير للقلق في سلامة مراقبة الحركة الجوية.

وقال التقرير وفقا لموقع "ريببليك وورلد" أنه في 9 ديسمبر 2022، تم اكتشاف مراقب حركة جوية نائمًا أثناء العمل في الساعة 5:15 صباحًا. وقال التقرير أن هذا المراقب كان الفرد الوحيد الذي يشرف على الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من القطاع الشمالي للمطار. وعلى الرغم من الاكتشاف المثير للقلق، لم تحدث أي حوادث أو خروقات للسلامة خلال فترة قيلولة المراقب. وكشف تحقيق المكتب أن المراقب كان يعاني من إرهاق شديد، بعد أن عمل عشر نوبات ليلية على مدى 12 يومًا مع فترات راحة غير كافية. وأكد التقرير أن إرهاق المراقب الجوي كان عاملاً مهمًا في الحادثة، مما لفت الانتباه إلى قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بجدولة العمل وإدارة التعب. وأوصى التقرير بإجراء إصلاحات عاجلة لتحسين السلامة في مكان العمل، بما في ذلك إدارة مخاطر التعب بشكل أفضل والتعديلات على أنماط التحول. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى قضية أوسع نطاقًا تتمثل في نقص العمالة في قطاع الطيران، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجه خدمات مراقبة الحركة الجوية.

وبعد الحادثة زادت شركة Airservices Australia من عدد مراقبي الحركة الجوية لمعالجة هذه المخاوف. وعلى الرغم من هذه التدابير، أكد أنجوس ميتشل، المفوض الرئيسي لمكتب سلامة الطيران أن التعب لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ الأهمية لسلامة النقل. وذكر ميتشل وفقًا للتقارير: "نحث مشغلي النقل على التحقيق بدقة في أحداث التعب لتحديد ومعالجة أوجه القصور في جدولة العمل وإدارة المخاطر".