أمريكي يشتري بيتاً مهدداً بالانهيار ليحقق حلماً قديماً

كان ديفيد موت يحلم دائمًا بامتلاك ملاذ على شاطئ البحر في كيب كود، لكنه لم يعتقد أبدًا أنه يستطيع تحمل تكلفته حتى عثر على منزل للبيع مقابل 395000 دولار فقط.

وأدهش السعر ديفيد الذي وجده يقل عن نصف متوسط ​​سعر البيع في المنطقة وفقًا للتقديرات الأخيرة، وبدا الإعلان جيدًا لدرجة يصعب تصديقها. ومن ثم تبين السبب، إذ ستكتسح مياه المحيط الأطلسي قريبًا قطعة الجنة تلك في منطقة إيستهام وفقا لتقديرات الخبراء.

ويقع المنزل الساحر المكون من 3 غرف نوم وحمامين على بعد عدة أمتار فقط من جرف متآكل، ومن المتوقع أن يقترب خط المد والجزر بمقدار متر كل عام. وفي غضون عقد من الزمان، قد يضيع المنزل في الأمواج. لكن ديفيد، 59 عامًا، لم يكترث وقرر الخوض في الأمر. وقال لمجلة بلومبرج : "الحياة قصيرة جدًا. دعنا نرى ما سيحدث. سيسقط في النهاية في المحيط، وقد يكون ذلك أو لا يكون في حياتي".

وقالت المجلة إن شراء ديفيد للبيت هو جزء من اتجاه متزايد في المناطق الساحلية الباهظة الثمن، حيث يقوم صائدو الصفقات المتسامحون مع المخاطرة بجمع العقارات الأحلام بأسعار منخفضة للغاية. في نانتوكيت، حيث يتدفق النخبة كل صيف، وتم بيع منزل على شاطئ البحر بقيمة 1.9 مليون دولار مؤخرًا مقابل 200 ألف دولار فقط. وتراهن هذه الفئة من مشتري المنازل على مستقبل مناخي بعيد كل البعد عن اليقين، حيث أن ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف الأكثر قوة تضع مليارات الدولارات من العقارات الرئيسية في خطر.

وقال ديلان ماكنمارا، أستاذ علم المحيطات في جامعة نورث كارولينا ويلمنجتون، لبلومبرج: "بعد 50 إلى 100 عام من الآن، ستكون هناك مجتمعات تحت الماء. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تنخفض قيم هذه العقارات". في نانتوكيت، حيث كانت العواصف الشتوية تلتهم الساحل، فقدت بعض المناطق أكثر من ثلاثة أمتار من الشاطئ سنويًا، وقد ترك الدمار أصحاب المنازل يواجهون خيارات صعبة.

وقالت شيلي لوكوود، وكيلة عقارات في الجزيرة، للمجلة: "المحادثة الصعبة التي يجب إجراؤها مع المالكين" هي إنهم يخسرون الملايين، في الوقت الذي كانوا فيه يعتقدون أنهم سيتركون هذا لأحفادهم. والآن، منازلهم لا قيمة لها".

لكن ديفيد يشعر بالسعادة في الوقت الحالي، حتى لو كانت هذه السعادة تأتي مع تاريخ انتهاء الصلاحية. وهو يفكر في طرق لتحقيق أقصى استفادة من وقته في المنزل - حتى أنه يفكر بتحويل الكوخ إلى ملاذ للمرضى المصابين بأمراض مميتة، أو فتح العقار للزوار اليوميين، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالجمال أيضًا هم أيضا ولو بشكل مؤقت.