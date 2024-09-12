نجم عالمي ينقذ امرأة من الانتحار

أنقذ الفنان جون بون جوفي إمرأة من الانتحار، من خلال اقناعها بالعدول عن قرار انهاء حياتها، بالقفز عن جسر مشاة في مدينة ناشفيل.

في التفاصيل، كان أسطورة الروك يصوّر فيديو موسيقي لأغنيته People's House على جسر المشاة جون سيجنثالر حوالي الساعة السادسة مساءً، عندما لاحظ امرأة بحاجة إلى المساعدة.

وبدت المرأة تستعد للقفز من الجسر الشهير، لكن بون جوفي اقترب منها وتحدث إليها، وأقنعها بعدم إنهاء حياتها.

ومن غير المعروف حتى الساعة ما قاله المغني للمرأة بالضبط، ولكن يبدو أنه عرف الكلمات السحرية والملائمة.

وأكّدت مصادر مقرّبة من بون جوفي أن رفض التصريح بأي حديث حول الواقعة، احتراماً للمرأة التي كانت في حالة من الضيق والضعف.