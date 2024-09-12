موقع فنادق يكشف أغرب ما ينساه الزبائن في غرفهم بعد المغادرة

كشف موقع Hotels.com عن بعض الأشياء الأكثر غرابة التي تركها زبائن الفنادق المتعاونة معه حول العالم، بما في ذلك سحلية أليفة، بالإضافة إلى بعض طلبات خدمة الغرف الأكثر غرابة.

وكشف تقرير Hotel Room Innsights السنوي للموقع، استنادا إلى بيانات من أكثر من 400 فندق في جميع أنحاء العالم، أن العناصر الأكثر شيوعا التي يتركها الضيوف وراءهم تشمل شواحن الهواتف والغسيل المتسخ ومحولات الطاقة والمكياج وأدوات النظافة. وقال التقرير إن 10% من الفنادق أبلغت عن العثور على أطقم أسنان تركها الضيوف.

ومن بعض العناصر الأكثر غرابة التي تُركت في الغرف ساعة رولكس ثمينة للغاية ولكن دون تقديرات لثمنها، وساعة أخرى تم تقدير قيمتها بـ 6 ملايين دولار، وحقيبة هيرميس بيركين باهظة الثمن أيضا، ومفاتيح ومستندات لسيارة فاخرة، وإطار سيارة، وخاتم خطوبة، وسن، وقطعة جبيرة كاملة للساق. وأكوام من النقود وسحلية أليفة وكتكوت.

ونقلت وكالة يو بي آي عن موقع Hotels.com تأكيده أنه فيما يخص السحلية والكتكوت فقد تم إعادتهما بأمان لأصحابهما.

كما قدم التقرير تفاصيل عن بعض طلبات خدمة الغرف الأكثر غرابة في الفنادق، بما في ذلك حوض استحمام مملوء بسائل إيفيان لاستحمام الأطفال، وقائمة بمضادات الحساسية لحيوان أليف، وخبز محمص محروق، ونقانق كافيار، وحليب ماعز طازج.