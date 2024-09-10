"آبل" تُطلق أحدث ساعاتها «أبل ووتش سيريس 10»..ما هي مميزاتها؟

أطلقت آبل، أحدث إصدار من ساعاتها الذكية Apple Watch Series 10، الإثنين، في مؤتمرها السنوي.

وتتميز الساعة الجديدة بمزايا عدية، وبتصميمها الأنحف على الإطلاق، بجانب شاشتها الأكبر، التي تميزها عن الإصدارات السابقة..

وكشف الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك، في المؤتمر، أن الشاشة أكبر 30% من الأجيال السابقة، ومغطاة بـ"زجاج أونيكس صلب"، وأنحف بـ 10% من الإصدار السابق 9، حيث يبلغ سمكها 9.6 ملم.