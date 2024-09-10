سارة بيرتون مديرة فنية لـ «جيفنشي»

أعلنت دار «جيفنشي» الفرنسية للمنتجات الفاخرة أمس، عن تعيين البريطانية سارة بيرتون مديرة فنية لها، بعدما كانت سابقاً مصممة دار «ألكسندر ماكوين».

وقالت المصممة البالغة 50 عاماً في بيان «أنا متحمسة جداً لكتابة الفصل التالي في تاريخ هذه الدار الشهيرة ولتقديم رؤيتي الخاصة.. واقتناعاتي إلى (جيفنشي)».

وكان المنصب شاغراً منذ الأول من يناير الماضي بعدما تركه الأميركي ماثيو وليامز لرغبته بعد ثلاث سنوات من التعاون مع الدار الفرنسية، في التركيز على علامته التجارية الخاصة بملابس الشارع.

وكانت سارة بيرتون التي اشتهرت بتصميمها فستان زفاف كيت ميدلتون، تولت الإدارة الفنية لدار «ألكسندر ماكوين» عام 2010 بعد انتحار مؤسسها.

وما لبثت عام 2023 أن تركت الدار البريطانية الشهيرة بعدما أمضت فيها 25 عاماً.

وتبدأ «جيفنشي» التابعة لمجموعة «إل في إم إتش» تحوّلاً واضحاً من خلال هذا التعيين، بعد اختيار رئيس تنفيذي جديد لها هو الإيطالي أليساندرو فالنتي.

وتتميز سارة بيرتون التي تميل إلى الأسلوب الرومانسي في تصاميمها بابتعادها عن الأضواء وبتواضعها ومشاركتها في قضايا عدة، أبرزها التعليم.