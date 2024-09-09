لكل عمر ساعات نوم مناسبة .. فكم عمرك لتعرف حصتك ؟

يُعدّ النوم أمراً أساسياً وحيوياً في حياة كل إنسان، ومع الانتقال من مرحلة عمرية إلى أخرى يختلف عدد ساعات النوم التي يحصل عليها الإنسان، حيث يقضي المسنّون وحديثو الولادة أغلب أيامهم في النوم، ويتناقص ذلك في مرحلتي الطفولة والمراهقة.

ووفقاً لما ذكره خبير النوم، رضا ويجل، لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، يؤثر البلوغ والشيخوخة بشكل كبير على النوم، فبينما ينام المراهقون كثيراً وفي وقت متأخر، ينام كبار السن في وقت مبكر من المساء. مضيفاً أن هناك عدد ساعات من النوم التي يحتاج إليها الإنسان في كل مرحلة عمرية

الرضع

في عامهم الأول من العمر، يتضاعف وزن الأطفال ثلاث مرات، والراحة الوفيرة تدعم هذه الزيادة، حيث يفرز الجسم هرمون النمو أثناء النوم. ومن الولادة إلى ثلاثة أشهر، ينام الأطفال من 14 إلى 17 ساعة في اليوم.

ومن أربعة إلى اثني عشر شهراً، يبدأ الأطفال النوم بشكل أقل مع تكيفهم مع إيقاع الساعة البيولوجية.



الأطفال الصغار

تستمر احتياجات النوم في الانخفاض مع اجتياز الأطفال عتبة مرحلة الطفولة وتباطؤ معدلات النمو، ويحتاج الأطفال إلى 11-14 ساعة من النوم، من عمر سنة إلى سنتين، و10-13 ساعة من ثلاث إلى خمس سنوات.

ووفقاً لمؤسسة النوم الوطنية، بحلول 18 شهراً، يحصل معظم الأطفال الصغار على قيلولة واحدة في اليوم، تستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات. وابتداءً من سن الثالثة، تختلف القيلولة من طفل إلى آخر، حيث يتخلص البعض منها تماماً.

وقال جوشوا تال، عالم النفس المتخصص في النوم والصحة بنيويورك، لمجلة «تايم» الأميركية: «لدينا بعض الأطفال الذين يتخلّون عن القيلولة، في وقت أبكر بكثير من الأطفال الآخرين؛ لأنها تؤثر عليهم في الليل».

المراهقون

يحتاج المراهقون إلى ثماني إلى عشر ساعات من النوم كل ليلة، فمن سن السادسة إلى الثانية عشرة، يتوقفون عن القيلولة عادةً، وتنخفض احتياجات النوم من تسع إلى اثنتي عشرة ساعة في الليلة.

ومع ذلك يجلب البلوغ احتياجات متغيرة وبداية للتحديات، ومن المستحسن أن يحصل المراهقون على ثماني إلى عشر ساعات من النوم، كل ليلة.



البالغون

عندما نصل إلى مرحلة البلوغ، يكون النوم بمثابة صيانة للجسم أكثر منه دعماً للنمو، حيث أوضح تال أن الجسم يحتاج إلى الرعاية و«الصيانة». وينعكس هذا الثبات في النمو في انخفاض احتياجات النوم، حيث تكون سبع إلى ثماني ساعات هي المدة المثالية، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد منه، فيُحذّر تال من أنك قد تعاني اضطراباً في النوم مثل انقطاع النفَس أثناء النوم أو فرْط النوم، ويجب عليك طلب المساعدة الطبية.

وكما هي الحال مع كل الأشياء، فإن التوقيت هو كل شيء، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الذهاب إلى النوم بحلول الساعة 1 صباحاً يمكن أن يقلل خطر الإصابة بحالات عقلية وسلوكية مثل الاكتئاب والقلق، فبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين نومهم، يقترح الخبراء ممارسة الرياضة في المساء، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.



كبار السن

بعد سن 65، يقلّ إنتاج الميلاتونين «هرمون النوم»، مما يؤدي إلى نومٍ أقلَّ وأخفَّ، ويمكن أن يصبح التبول أكثر، مما يؤثر على النوم.

ويرتبط التقدم في السن أيضاً بإيقاع الساعة البيولوجية التي تجعل الجسم يتوق إلى النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، لكن يجب أن تكون المدة من سبع إلى ثماني ساعات.