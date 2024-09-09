«نريد مسلسلات إماراتية تشبهنا».. أزمة النصوص تفتح الجُرح على هموم الدراما

يبدو أن «جراح» الدراما الإماراتية أعمق من أزمة قلة النصوص، وندرة كُتّاب السيناريو، وأصحاب الأقلام المحلية التي تغري صُنّاع المسلسلات، إذ تلوح هموم بالجملة من بينها تفضيل بعض المنتجين الوصفات الجاهزة للنجاح، و«استيراد» قصص أخرى لا تشبه صورة المجتمع الذي تعرض على شاشاته، علاوة على اقتصار الإنتاج - في الغالب - على موسم واحد يسعى الجميع إلى اللحاق به؛ وهو رمضان، ما يجعل الدراما «صناعة موسمية» وليست دائمة على مدار العام.

وأجمع صُنّاع دراما ومختصون التقتهم «الإمارات اليوم»، على ضرورة دعم ورش الكتابة الإبداعية، واتخاذ قرارات فاعلة تسهم في تغيير واقع الإنتاجات المحلية، عبر تكريس حراك حقيقي يرقى إلى الصناعة وتتضافر فيه جهود ودعم جميع الجهات المعنية، مؤكدين أن «أزمة النص» ليست المعضلة الوحيدة التي يعيشها القطاع اليوم، وأن النهوض بواقع الدراما الإماراتية يحتاج إلى الثقة المتبادلة بين القنوات التلفزيونية والمنتج، وإلى مزيد من الفرص والجرأة في عكس نبض المجتمع، وطرح موضوعات وأفكار تعكس واقعه وتطلعاته وقضاياه. وتساءل البعض عن أسباب عدم دعم الممثل والمخرج والطاقم الفني المواطن.



للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.