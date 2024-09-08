أكبر هاتف في العالم: آيفون طوله متران وشاشته 88 بوصة

سجل صانع المحتوى التقني البريطاني، أرون روبيش مايني، المعروف على "يوتيوب" باسم "Mrwhosetheboss"، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، بإنشاء أكبر نموذج لهاتف ذكي في العالم، من نوع "iPhone 15 Pro Max"، حيث بلغ ارتفاعه 6.74 قدماً، فيما قدرت تكلفته بنحو 65 ألف دولاراً أمريكي.

ويرجع سبب إنشاء مايني، المعروف بمراجعاته المتعمقة ومحتواه التقني المبتكر، للنسخة المكبرة من الهاتف الذكي الرائد لشركة أبل، للاحتفال بتجاوز عدد متابعي قناته على "YouTube" لحساب "آبل" الرسمي على نفس المنصة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، تعاون مايني مع شركة DIYPerks، المتخصصة في بناء الأدوات، ليقوما بإنشاء نسخة عملاقة طبق الأصل من آيفون تعمل بشكل حقيقي، جذبت اهتماماً واسع النطاق، فضلاً عن تحطيمها الرقم القياسي العالمي لأكبر نسخة هواتف ذكية عرفتها البشرية.

ويتميز نموذج الهاتف العملاق بوظائف كاملة تشبه النسخة الحقيقية، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس وكاميرات أمامية وخلفية ومنفذ شحن، وفيما يلي مواصفات هذا الهاتف العملاق بشيء من التفصيل:

الكاميرا: يحتوي الهاتف العملاق على كاميرا كانون EOS R5 بحجم مستشعر يزيد 1000% عن أحدث هواتف iPhone Pro، قادرة على تصوير فيديو 8K، كما يتضمن الهاتف أيضاً نظام كاميرا مكبرة يصل إلى 25x بصرياً و100x رقمياً، ويستخدم مرايا متقدمة لتحسين جودة التكبير.

الأداء والمواصفات: يعمل هاتف مايني بمعالج Intel Core i9 ذو 24 نواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 128 جيجابايت، وبطاقة رسوميات AMD مخصصة، ويمكنه التبديل بين أنظمة التشغيل Android وWindows، ويتضمن نظام تبريد مائياً لإدارة قوته الهائلة.

الشاشة والصوت: يحتوي الجهاز على شاشة OLED تعمل باللمس بحجم 88 بوصة، مأخوذة من تلفزيون عالي الجودة، ومكبرات صوت مخصصة قادرة على تقديم صوت قوي.

الوظائف: يحتفظ الهاتف الضخم بوظائف الهواتف الذكية المعتادة مثل الدخول على الإنترنت والدفع الإلكتروني وإجراء مكالمات الفيديو وغيرها من الميزات الأخرى.

وعبّر مايني عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً في تصريحات لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "يبدو أننا نعيش لحظة نادرة ومميزة. أنا فخور جداً بفريقنا لتحقيق ما لم يتم تحقيقه من قبل".

وأضاف: "عندما كنت طفلاً، كنت أختبئ في المكتبة لساعات لأقرأ أحدث كتب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وكنت أتمنى أن أكون معهم، لذا فإن حصولي على جائزة هو أمر رائع للغاية".