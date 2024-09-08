أسباب الدوخة والنعاس بعد الأكل

في معظم الأحيان تكون أسباب الدوخة بعد الأكل، إنخفاض مستوى السكر في الدمّ، أي عندما لا يتم تناول الأكل لفترات طويلة، ولكن قد تحدث الدوخة أيضًا في حالات أقلّ شيوعًا بعد تناول الأكل، ناهيك عن الشعور بالنعاس. ونتعرف هنا على بعض الأسباب:

انخفاض سكر الدم

في الوضع الطبيعي يحدث انخفاض السكر في الدمّ قبل تناول الوجبات، ممّا يُسبب الدوخة التي يشعر بها البعض في معظم الحالات، وهذا ما يفسر الشعور بتحسّن كبير بعد تناول الطعام، إذ ترتفع نسبة السكر في الدم.

وفي حالات أخرى يحدث انخفاض السكر بعد تناول الأكل، ويكون ذلك تحديدًا بعد تناول الأكل بساعتين إلى أربع ساعات، ويرجع السبب في ذلك إلى التحفيز الفجائي للبنكرياس لإفراز الأنسولين (Insulin) بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى استهلاك كامل لكمية الغلوكوز بشكل سريع بعد الأكل.

مرض السكري

نقص في الإنزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تأخير هضم الطعام في الجسم.

الأشخاص الذين خضعوا لجراحة المعدة، ممّا يترتب عليها عدم قدرة الجسم على امتصاص الغلوكوز.

إنخفاض ضغط الدم

في العديد من الحالات ينخفض ضغط الدم بعد تناول الطعام مباشرة، وتحدث هذه المشكلة عند العديد من الأشخاص المصابين ببعض الأمراض، وهي كما يأتي:

- المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم

- الأشخاص المصابين بخلل جيني أو وراثي

أسباب أخرى للدوخة بعد الأكل

- استخدام بعض أدوية علاج السكري

- نوعية الطعام

- ضعف في الدورة الدموية

النعاس بعد الأكل

عليكم أن تتعرفوا على أبرز اضرار النوم بعد الأكل، وفيما يلي بعض أسباب النعاس بعد تناول الطعام:

- عملية الهضم تستهلك طاقة، ممّا قد يؤدي لشعور بالنعاس.

- تناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات في الوجبة قد يزيد فرص الشعور بالنعاس.

- قد يكون الشخص مصابا بالسكري وهو لا يعرف، ولذلك فإن غلوكوز الدمّ يرتفع بسرعة بعد الطعام وهذا قد يسبب النعاس.

- تناول وجبة دسمة وبكمية كبيرة.

- زوال تأثير الكافيين الصباحي، إذ عادة ما يدوم مفعول الكافيين من 3 إلى 5 ساعات بعد شرب القهوة. لذلك، قد يكون سبب شعوركم بالتعب بعد وجبة الغداء هو توقيت شرب فنجان القهوة الصباحي وليس ما تناولتموه.