«مبزرة الخضراء».. استرخاء وترفيه في حضن جبل حفيت

منذ افتتاحه في عام 2002، يعد منتزه مبزرة الخضراء، إحدى أبرز الوجهات السياحية في مدينة العين، لما يوفره من بيئة هادئة تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق الترفيهية التي يزخر بها.

ويقع المنتزه في منطقة جبل حفيت ويمتد على مساحة 3.3 كيلومترات مربعة تحت الجبال الجيرية، وتم إنشاؤه بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام به كموقع سياحي، خصوصاً أنه يضم عيون مياه كبريتية، ليصبح ملاذاً علاجياً وسياحياً لسكان وزائري العين.

ويوفر المنتزه بيئة مثالية للنزهات والمشي والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، ويعد وجهة مفضلة للعائلات.

وتشرف بلدية مدينة العين على إدارة منتزه مبزرة الخضراء ومرافقه الخدمية والترفيهية وتنظيم المهرجانات والفعاليات المتنوعة على مدار العام بالشراكة مع مؤسسات مجتمعية في المدينة، إذ نفذت منذ بداية العام الجاري ستة مهرجانات وفعاليات.

وينظم في المنتزه الذي تشرف عليه بلدية مدينة العين، خلال أكتوبر المقبل، مهرجان مبزرة الخضراء الترفيهي، الذي سيتضمن فعاليات تتناسب مع فئات المجتمع كافة، وسيحظى الزوار بتجربة مشوقة في الهواء الطلق.

ويحتوي المنتزه على مرافق مميزة من أبرزها «الشاليهات» المطلة على جبل حفيت، بالإضافة إلى الكهف الملحي وهو بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تنشيط الجسم وتعزيز الصحة، عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة التجديف بالقوارب في بحيرة المنتزه مع إمكانية إطعام البط والأسماك، وتجربة «منزلق مبزرة الجبلي» الذي يقدم إطلالة فريدة على المنتزه أثناء النزول عبر المنزلق الآمن.

• 2002 العام الذي افتتح فيه المنتزه الذي يمنح الزوار تجربة مشوقة بالهواء الطلق.