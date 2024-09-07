دبي المبهرة تودّع صيفاً استثنائياً.. آلاف التجارب الفريدة

اختتمت «مفاجآت صيف دبي 2024» دورتها الأكبر والأكثر متعة وتشويقاً على الإطلاق، حيث حوّلت فصل الصيف إلى موسم فريد ومميز عاش فيه سكان المدينة وزوارها أجواءً مبهرة بين أفضل الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية. وقدّمت هذه الدورة من «مفاجآت صيف دبي» آلاف الفعاليات والأنشطة، لتجعل فترة الصيف وقتاً مميزاً للاستمتاع والإقامة في دبي للجميع، حيث وفّرت للزوار أجواء لا مثيل لها على مدار 65 يوماً. ومنذ انطلاقتها في 28 يونيو وحتى الأول من سبتمبر، التزمت الدورة الـ27 بتقديم صيف حافل بلحظات فريدة من نوعها ومتعة لا تُنسى، مع العروض الترفيهية الشاملة بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

وتضمنت «مفاجآت صيف دبي»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات وعروضاً ترويجية لا تقبل المنافسة وتخفيضات حصرية للجميع، تشمل الأصدقاء والعائلات والأزواج من سكان المدينة والزوار والباحثين عن تخفيضات مميزة وعشاق المغامرات. وتم إطلاق العديد من المفاجآت يومياً في مراكز التسوّق العالمية، إضافة إلى السحوبات المميزة والأنشطة الترفيهية العائلية، والعروض الفنية المبهرة، والفعاليات السينمائية الفريدة، والكثير من الخيارات المتنوّعة في عالم المأكولات. كما قدّمت أفضل الفنادق والمعالم السياحية عروضاً لا تفوّت. وشهدت هذه الدورة آلاف الفعاليات الفريدة التي لا تتوافر إلا في دبي، حيث تميزت بتنوّعها ليكون موسم الصيف ممتعاً ومملوءاً بالتشويق للجميع.

واختتمت «مفاجآت صيف دبي» فعالياتها بسلسلة من السحوبات تم خلالها توزيع عدد كبير من الجوائز مقارنة بالدورات الماضية، حيث فاز 3455 متسوقاً بجوائز بلغت قيمتها 50 مليون درهم، والعديد من المكافآت الرائعة من خلال 20 سحباً كبيراً وعرضاً ترويجياً حصرياً في مراكز التسوّق والمتاجر. كما حصل الفائزون على سيارات جديدة، ومجوهرات ثمينة، وجوائز نقدية ضخمة، وغيرها الكثير.

وكانت فعاليات وأنشطة «مفاجآت صيف دبي» استثنائية بطبيعتها. وتميز جدول الفعاليات لهذا العام بالتنوّع الكبير، حيث تضمن نحو 60 عرضاً حياً شارك فيها مجموعة واسعة من المواهب الموسيقية الإقليمية الناشئة، ونجوم الصف الأول، ومشاهير الكوميديا والفنانين، ما أكد تميّز هذه الدورة عن الدورات السابقة. وانطلقت العروض الموسيقية المبهرة منذ أول عطلة نهاية أسبوع بمشاركة الفنانين ومنسقي الأغاني المشهورين، تلاها احتفال كبير بالموسيقى الإقليمية ضمن عروض «بيت ذا هيت» الفنية. وواصلت دبي تألقها بالعروض الموسيقية المفعمة بالحيوية، والكوميديا الارتجالية، والفعاليات الأدبية المذهلة طوال «مفاجآت صيف دبي»، حيث سلّطت الضوء على مدى التنوّع الثقافي في المدينة.

واستمرت الأنشطة الترفيهية في توفير أروع الأجواء، التي استمتع بها سكان المدينة وزوارها بمجموعة من الفعاليات السينمائية الاستثنائية المناسبة لجميع الأعمار من خلال «موفي ماجيك» في روكسي سينما. وشملت تلك الفعاليات عرض 20 فيلماً لأول مرة، والعديد من العروض الخاصة، وفرص لقاء المشاهير، والأنشطة الترفيهية للأطفال، والمسابقات.

وحظيت فنون الطهي في دبي باهتمام خاص على مدار «مفاجآت صيف دبي» من خلال تجربتي طهي حصريتين، استكشف فيها الزوار نكهات طعام رائعة بأسعار مناسبة فاقت التوقعات. وشارك في فعالية «نكهات الصيف» و«أسبوع الصيف للمطاعم» أكثر من 200 مطعم مشهور ووجهة مفضلة لتناول المأكولات، عاش خلالها عشاق الطعام رحلة رائعة تعرفوا فيها إلى مفاهيم الطهي الإبداعية، وقوائم الطعام المبتكرة.

واستمتعت العائلات والأصدقاء والأزواج والزوار بعطلات مميزة بأسعار خارج المنافسة، وذكريات لا تُنسى في 364 فندقاً ومعلماً سياحياً في دبي، واستفادوا من العروض الترويجية والتخفيضات الحصرية والأنشطة والخدمات المجانية.

• 200 مطعم مشهور ووجهة مأكولات.

• 3455 متسوقاً فازوا بجوائز كبرى.

«انترتينر»

قدّم «انترتينر» مفاجآت صيف دبي، الذي تم إصداره لأول مرة في دورة 2024، أفضل العروض والفرص هذا الصيف، حيث تضمن الكتيب أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في العديد من أفضل المطاعم، والمعالم السياحية، والمنتزهات المائية، والعيادات التجميلية، ومراكز اللياقة البدنية في دبي. وتوفرت جميع تلك العروض لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ شراء الكتيب، حيث تضمنت ميزاتها استخدامها في أي يوم من أيام الأسبوع، ومشاركتها مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء.

10 أسابيع تخفيضات

توافد آلاف المتسوقين إلى مراكز التسوّق المفضلة لديهم، ومنافذ البيع بالتجزئة، وغيرها من وجهات التسوق للاستفادة من العروض الترويجية المميزة في موسم التخفيضات ضمن «مفاجآت صيف دبي». واستمرت تلك التخفيضات لمدة 10 أسابيع، حيث كانت العروض المذهلة متوافرة من أكثر من 800 علامة تجارية مشهورة في ما يزيد على 3500 متجر في دبي.