كويكب يصطدم بالغلاف الجوي للأرض فوق الفلبين

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كويكباً اصطدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر. ورصد علماء فلك، الكويكب في أريزونا، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.

الكويكب (الصخرة الفضائية) الذي أطلق عليه اسم «آر دابليو 12024»، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه. وتتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريباً دون أن تشكل أي خطر. واكتُشف الكويكب من خلال ماسح السماء (كاتالينا) الذي تديره جامعة أريزونا وتموّله «ناسا».