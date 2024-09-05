رجل أعمال ياباني ينام 30 دقيقة فقط يوميًا لمدة 12 عامًا

يزعم رجل من اليابان أنه طور نظاما ذاتيا للنوم لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا على مدار السنوات الـ 12 الماضية من أجل "مضاعفة عمره" وتحسين كفاءة عمله.

ورفع رجل الأعمال دايسوكي هوري البالغ من العمر 40 عامًا من اليابان، ثقافة العمل الجاد في اليابان إلى مستوى أعلى بتصرفه هذا، وفقًا لصحيفة South China Morning Post، التي قالت أن فريقا تلفزيونيا يابانيا تتبع هوري لمدة ثلاثة أيام لتوثيق روتينه اليومي. وأنه خلال ذلك الوقت، أظهر هوري دورة نوم قصيرة بشكل غير عادي، استيقظ بعدها نشيطًا تماما. وشرح هوري للفريق التلفزيوني أنه قد درب دماغه وجسمه على العمل بشكل طبيعي مع الحد الأدنى من النوم ولا يشعر بالتعب أبدًا. وأن فترة النوم الأقصر سمحت له بدورها باكتساب ساعات أكثر نشاطًا كل يوم. وأضاف أن "الأشخاص الذين يحتاجون إلى التركيز المستمر في عملهم يستفيدون أكثر من النوم عالي الجودة مقارنة بالنوم الطويل". في إشارة إلى رجال الإطفاء والأطباء، واعتبر أن هؤلاء الأفراد يتمتعون بكفاءة عالية على الرغم من فترات الراحة الأقصر. ونقلت صحيفة "ذا صن" عنه بدورها أن هوري شعر أن 16 ساعة ليست وقتًا كافيًا للقيام بالأشياء التي يريد القيام بها. وبالتالي بدأ في البحث وممارسة النوم الأقصر.

يذكر أن هوري أسس في عام 2016 جمعية تدريب الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة في اليابان حيث يدير مثل هذه الدروس. وتقول جمعيته إنها لا تتفق مع الاعتقاد التقليدي بأن الناس يحتاجون إلى فترات طويلة من النوم. وبدلاً من ذلك، ترغب في تعزيز ما تسميه "الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة" والذين يصبحون أكثر نشاطًا كلما قل نومهم. وقال هوري أنه قام بتعليم أكثر من 2100 طالب ليصبحوا من ذوي النوم القصير للغاية. ومن الأمثلة على ذلك ما قالته امرأة تابعت دروسه لصحيفة South Morning China Post، مشيرة أنها تمكنت من تقليص نومها إلى 90 دقيقة فقط في اليوم لمدة أربع سنوات. وأنها لا زالت قادرة على الحفاظ على بشرتها وصحتها العقلية في حالة جيدة.

رغم ذلك فإنه وفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة، فإن قلة النوم مرتبطة بمجموعة متنوعة من العواقب الصحية السلبية مثل زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.