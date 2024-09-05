«فارس المحتوى».. دفعة جديدة تواصل المسيرة في دبي

أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً، الموسم الخامس من برنامج «فارس المحتوى» بعد نجاح النسخة الرابعة، في تأهيل 70 صانع محتوى.

وتواصل الدفعة الخامسة من البرنامج البناء على النجاح الذي حققه «فارس المحتوى» خلال مواسمه السابقة، وهو ما يرسخ رؤية الأكاديمية التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2020، بهدف دعم المواهب في المنطقة العربية ومساعدتها على ابتكار محتوى مبدع ومتميز، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي وسيلة ومضموناً.

ويكتسي الموسم الخامس من البرنامج الذي فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد، حلة جديدة أكثر تطوراً وأوسع آفاقاً، إذ استقبل أكثر من 1000 طلب مشاركة، اختار منها 53 صانع محتوى عربياً سيتلقون تدريباً على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي، والتصوير والتحرير، وفق أفضل الممارسات العالمية، تحت إشراف مجموعة متخصصة من المدربين والخبراء العالميين.

تأثير إيجابي

وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي، أن «فارس المحتوى» يترجم التزام الأكاديمية بدعم المواهب وتوفير الفرص اللازمة لنجاحها، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، مشيرة إلى أن استقطاب البرنامج أكثر من 7482 طلباً خلال مواسمه الخمسة يثبت أن هناك كثيراً من المواهب الطموحة لدخول عالم صناعة المحتوى الذي يشهد نمواً كبيراً.

وقالت: «يعكس البرنامج التدريبي الذي يقدمه (فارس المحتوى) مساعي الأكاديمية لتطوير قدرات صناع المحتوى الجدد، ومساعدتهم على تقديم إعلام رقمي يدعم التطلعات المستقبلية للمنطقة، ويقدم محتوى هادفاً يسهم في إرساء رسالة إعلامية متطورة، تواكب التغير السريع الذي يشهده هذا القطاع سريع النمو، بما يدعم قطاع الصناعات الإبداعية».

وأضافت الحمادي: «استقطبت البرامج التي تقدمها الأكاديمية أكثر من 65 ألف متدرب من الإماراتيين والعرب خلال أربع سنوات، إذ وفرت للموهوبين القادرين على تشكيل المشهد الرقمي بمحتوى مؤثر وهادف، فرصاً وظيفية مستقلة ومسارات مهنية مختلفة، ما أسهم في خلق حراك إبداعي محلي وعربي يلبي حاجة المنطقة للمهارات الرقمية، وهو ما يدعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي المليء بالفرص الواعدة».

تجربة متكاملة

من جانبه، قال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «إن برنامج فارس المحتوى يقدم تجربة تعليمية متكاملة ترتقي بمستوى المشاركين من خلال ورش عمل وبرامج تفاعلية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمبدعين».

وأضاف: «أسهم البرنامج خلال مواسمه الأربعة السابقة في دعم الخريجين وتمكينهم لبناء مسارات مهنية مختلفة ومتميزة في عالم المحتوى الرقمي، إذ قدموا إنتاجات أحدثت فرقاً حقيقياً في مجتمعاتهم، وسيواصل الموسم الخامس من البرنامج هذه المسيرة المضيئة».

• 7482 طلباً استقطبها البرنامج خلال مواسمه الخمسة.



• ورش تفاعلية

يشهد الموسم الخامس من «فارس المحتوى» ورش عمل تفاعلية تستهدف تطوير قدرات المشاركين، منها ورشة في التفكير النقدي لتنمية مهارات المشاركين في التفكير النقدي والتحليلي وتقييم المعلومات والأخبار، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر مسؤولية وصواباً في مختلف جوانب حياتهم الشخصية والمهنية، وورشة التمثيل أمام الكاميرا التي تستهدف تنمية القدرات التمثيلية للطلبة، وتدريبهم على التعامل الصحيح مع الكاميرا، والتحكم في انفعالاتهم وحركاتهم الجسدية.

وتضم قائمة الورش ورشة في كتابة السيناريو وفن السرد، وتستهدف مساعدة المشاركين في تطوير مهاراتهم في فن كتابة السيناريو.