وفاة طفلة دهستها سيارة معلم في أول يوم دراسي لها

لقيت طفلة حتفها دهساً بسيارة أحد معلمي المدرسة، في أول يوم دراسي لطلاب الصف الأول في تركيا .

ووقعت الحادثة المروعة في ولاية أوردو شمالي البلاد ، عندما صدمت سيارة مدرس التربية البدنية ، الطفلة صاحبة الـ 7 سنوات في باحة المدرسة .

ووفقاً لوسائل الإعلام التركية ، فإن الطفلة فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها في حادث الدهس .

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة أوقفت المعلم ، وأنهت التحقيق معه في الحادثة، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه تمهيداً لمحاكمته.