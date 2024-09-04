«نوتيلا» بنسخة نباتية: لا تنازلات بشأن المذاق

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة «فيريرو» أنها ستطرح قريباً في أسواق بعض البلدان الأوروبية نسخة نباتية صرفة vegan من منتجها الشهير «نوتيلا» للشوكولا القابلة للدهن.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس «يختار عدد متزايد من المستهلكين تقليل المنتجات الحيوانية المنشأ أو تجنبها».

وسيطرح المنتج اليوم في إيطاليا، مهد شركة «فيريرو»، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا.

ولتجنب أي مكونات من أصل حيواني، عمدت الشركة إلى «إزالة الحليب، وإضافة مكونات نباتية مثل الحمّص وشراب الأرز».

وأكدت «فيريرو» أنها «لم تقدم أي تنازلات بشأن المذاق». ولفتت إلى أن «المنتج غير قابل للاستهلاك من الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه بروتينات الحليب». وتباع نوتيلا، التي ابتُكرت قبل 60 عاماً، بنسختها التقليدية في نحو 170 دولة.