«العزف على البيانو».. برنامج مبتكر لاكتشاف المواهب الموسيقية

أعلن «هاوس أوف بيانوز» و«ستاينواي آند سنز - دبي» عن إطلاقهما برنامج «العزف على البيانو» الذي ينظمانه بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية الإماراتية وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على تقنيات العزف على البيانو، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى اكتشاف وإبراز المبدعين في كافة مجالات الفنون، وتحفيزهم على متابعة شغفهم والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

ويُعد برنامج «العزف على البيانو» الذي سينطلق خلال أكتوبر المقبل ويستمر لمدة ستة أشهر، جزءاً من المرحلة التحضيرية لمسابقة «ستاينواي للبيانو»، وسيتضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية والدروس التعليمية التي ستتولى الإشراف عليها نخبة من الموسيقيين المحليين وأساتذة بيانو سيقومون بتدريب المشاركين على تقنيات العزف على البيانو وأداء المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والعربية، وتعريفهم بتاريخ الموسيقى الكلاسيكية ونظرياتها، وفي ختام البرنامج سيشارك الطلبة في مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تستضيفها قاعة «ستاينواي» في دبي بهدف تعزيز تجربتهم التعليمية.

ودعت «دبي للثقافة» كافة المواهب الموسيقية الإماراتية إلى التسجيل في البرنامج، حيث سيكون 23 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى الالتحاق بالبرنامج الحصول على نموذج الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الرابط https://steinway.ae/piano-camp/، ويتعين عليهم إرفاق الطلب بفيديو قصير يبرز إبداعاتهم في العزف على البيانو، وستتولى لجنة متخصصة مهمة تقييم الأداء وتحديد المؤهلين وتوزيعهم على مجموعات بناءً على مستوياتهم وأعمارهم.

ولفت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، إلى حرص الهيئة على تسخير كافة إمكاناتها وجهودها للارتقاء بكفاءة القطاع الموسيقى الذي يشكل إحدى ركائز اقتصاد دبي الإبداعي، وتعزيز قوته من خلال تطوير المبادرات الهادفة إلى اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية ودعمهم وتحفيزهم على مواصلة تنمية وصقل مهاراتهم. وقال: «سعت الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الموسيقي وتسليط الضوء على إمكاناته، وضمان استدامته وحيويته من خلال ضخ دماء جديدة في عروق المشهد الموسيقي المحلي، وتمكين أصحاب المواهب من إطلاق العنان لإبداعاتهم والتعبير عن رؤاهم المختلفة»، مشيراً إلى أن برنامج «العزف على البيانو» يشكل جزءاً من جهود الهيئة الرامية إلى إتاحة الفرص أمام المواهب الإماراتية الناشئة للاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز قدراتهم وتطوير مسيرتهم الفنية وتحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى حرص «دبي للثقافة» على إيجاد بيئة تعليمية مستدامة قادرة على احتضان أصحاب المواهب الرائدة والناشئة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من أدوات تشجعهم على تحويل أفكارهم إلى أعمال ومشاريع واقعية، وهو ما يتماشى مع أولويات الهيئة القطاعية الهادفة إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتهدف مسابقة «ستاينواي للبيانو» التي ستقام خلال أبريل 2025 في دبي إلى استقطاب المبدعين في الإمارات والخليج، ومنحهم منصة مبتكرة قادرة على احتضانهم وتمكينهم من تنمية قدراتهم في العزف الموسيقي، وستضم المسابقة فئتين ستكون الأولى مخصصة للموسيقى الكلاسيكية، بينما تركز الثانية على المواهب الإماراتية، فيما ستتولى الإشراف عليها لجنة تحكيم تضم نخبة من فناني ستاينواي إلى جانب ملحنين وأساتذة وعازفي بيانو عالميين سيقومون بدعم وتوجيه المتنافسين.