نهاية مأساوية لرئيس شركة "أودي" للسيارات

لقي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "أودي" حتفه بعد سقوطه من ارتفاع 10 آلاف قدم على بعد أميال قليلة من الحدود الإيطالية السويسرية يوم الأحد.

وذكرت تقارير إخبارية أوروبية أن فابريزيو لونجو، 62 عاما، الذي يدير عمليات شركة السيارات الفاخرة في إيطاليا، كان يتسلق جبل سيما باير في جبال آدميلو في شمال إيطاليا عندما سقط.

هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان بعد أن شاهد الحادث متسلق آخر طلب المساعدة.

وأعلن عن وفاة لونجو بعد العثور على جثته في مكان الحادث.