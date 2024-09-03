صيف 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق في اليابان

شهدت اليابان هذا العام الصيف الأكثر سخونة منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية، ليتخطّى هذا الفصل بذلك المستوى المسجل عام 2023، وفق بيانات أصدرتها أمس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إن معدل درجات الحرارة بين يونيو وأغسطس الماضيين كان أعلى بأكثر من 1.76 درجة مئوية من المعدل العام عن الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في هذا المجال عام 1898.

وفي يوليو الماضي، شهد الأرخبيل الياباني أكثر الشهور حرارة منذ بدء هذه التسجيلات نفسها. وكانت درجات الحرارة في البلاد أعلى بـ2.16 درجة مئوية من المعدل، محطمة المستوى القياسي المسجل في يوليو 2023، والذي كان بدوره أعلى بـ1.91 درجة مئوية من المعدل العام للفترة عينها.

وفي وسط طوكيو وحده، نُسبت 123 حالة وفاة إلى الحرارة في يوليو الماضي، وفق السلطات المحلية.

وتوقف مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية عند الحركة الخاصة للرياح الغربية فوق اليابان هذا العام، والتي «سهلت تطويق الأرخبيل بالهواء الدافئ الآتي من الجنوب».

وقال كاورو تاكاهاشي، أحد محللي الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، لـ«وكالة فرانس برس»، إن «التأثير طويل المدى للاحترار المناخي له تأثير في هذا الوضع أيضاً، ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة».

وفي بداية أغسطس الماضي، قال مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي المتخصص في دراسات تغيّر المناخ، إن من «المرجح بشكل متزايد» أن يكون 2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ سجلات الأرصاد الجوية على الكوكب.