إسماعيل عبدالله على منصة الاحتفاء في «القاهرة للمسرح التجريبي»

أطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورته الـ31 أول من أمس، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية بعرض «صدى جدار الصمت» لفرقة الرقص المسرحي الحديث، من إخراج وليد عوني.

وكرّم المهرجان في الافتتاح 12 شخصية مسرحية عربية وأجنبية، من بينها الكاتبة السعودية ملحة عبدالله، والممثل العراقي ميمون الخالدي، والناقد البحريني يوسف الحمدان، والممثل المصري محمود حميدة، إضافة إلى الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله الذي اختير «شخصية الدورة»، واسم الأكاديمي المصري الراحل علاء عبدالعزيز الذي تحمل الدورة اسمه.

ويعرض المهرجان الممتد حتى 11 الجاري 26 مسرحية من البرازيل وهولندا واليونان وألمانيا وإسبانيا ورومانيا والمجر والهند، ولبنان وسورية والأردن والمغرب وتونس والعراق وسلطنة عمان، والسعودية والإمارات والكويت ومصر وفلسطين.

وبجانب العروض، ينظم المهرجان سبع ورش تدريبية في فنون المسرح وجلسات نقاشية مع متخصصين عرب وأجانب، إضافة إلى سلسلة من الندوات ضمن المحور الفكري مع إصدار 11 كتيباً.