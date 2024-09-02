حالة نادرة.. ثعبان ضخم يبتلع ثعبانا آخر أكبر حجما حيا!

وثّق علماء في بنغلاديش ابتلاع ثعبان "الأصلة البورمية"، وطوله 10 أقدام، ثعبان "الأصلة الشبكية" حيا، في لقاء غير مسبوق يضم اثنين من أكبر أنواع الثعابين في العالم، وذلك كما ذكرت صحيفة "اندبندنت".

ورصد باحثو الحياة البرية في مزرعة أكيز للحياة البرية في شيتاغونغ الأصلة البورمية (Burmese python) يلتف بإحكام حول الثعبان الآخر "الأصلة الشبكية" (reticulated python) ويبتلعه من ذيله.

واستغرق الثعبان الأول نحو ساعتين لالتهام فريسته بالكامل، وفقا لتقرير نُشر في مجلة Reptiles and Amphibians مؤخرا.

وقال العلماء إن ثعبان "الأصلة الشبكية" سعى للدفاع عن نفسه عن طريق تضييق الخناق على ثعبان "الأصلة البورمية" لكنه خفف قبضته بعد إخضاعه.

وحير هذا السلوك العلماء، حيث كانت مزرعة الحياة البرية لديها خيارات طعام أفضل متاحة لكلا الثعبانين.

ويشتبهون في أن نزاعا ربما أدى إلى أكل أحد الثعبانين للآخر.

ويشار إلى أن ثعابين "الأصلة البورمية" و"الأصلة الشبكية" هما النوعان الوحيدان من الثعابين الموجودة في بنغلاديش وكلاهما مدرج في القائمة الحمراء للأمم المتحدة للأنواع المهددة بالانقراض.

ويصل طول ثعبان "الأصلة البورمية" إلى 16 قدما، ويوجد في جميع أنحاء بنغلاديش. بينما يمكن أن يصل طول ثعبان "الأصلة الشبكية"، وهو الأطول في العالم، إلى 22 قدما ويوجد في المناطق الشرقية من سيلهيت وشيتاغونغ.

وتعد المنطقة الحدودية في شيتاغونغ بين الهند وميانمار نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي وهي موطن للعديد من الأنواع، بما في ذلك الثعبانين.

وتعد هذه المنطقة أيضا موطنا للسحالي والقوارض والقرود والحيوانات آكلة اللحوم الصغيرة والغزلان والخنازير البرية، وكلها فرائس محتملة للثعابين.

ويوجد كلا الثعبانين في الغالب في مناطق الغابات وأحيانا في الحدائق والمزارع.

وقام العلماء بإحصاء الدجاج الذي يعيش في مزرعة أكيز للحياة البرية ووجدوا أنه لم يتم أكل أي منها من قبل أي من الثعابين.

وبناء على هذه الملاحظات، يشتبه العلماء في أن الحادث النادر ربما كان بسبب قتال من أجل السيطرة على المنطقة.